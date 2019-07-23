房租指數連54個月正成長 房仲：需求大於供給

（中央社記者韋樞台北23日電）分析行政院主計總處每月公布的消費者物價指數（CPI），消費者物價居住類房租指數從2015年1月起連續54個月正成長到今年6月。房仲認為，租屋需求仍在，指數成長對市場衝擊不大。

中信房屋指出，CPI指數中的居住類房租指數由2014年12月的98.61逐月成長到2019年6月的102.68，成長率4.13%。若排除2014年12月與11月相比增長率為0，事實上房租指數已從2011年3月逐月上漲至今年6月達99個月。

中信房屋研展室副理張漢超表示，相較於CPI會受到各類商品服務的價格波動而呈現起伏消長，房租指數連續54個月正成長的確特別。由經濟面的角度來研判，一方面反映租屋商品服務供需幾近穩定，二方面顯示租屋市場的需求大於供給，因此才得以支撐租金指數連月穩定正成長。

張漢超指出，中信房屋近期調查顯示，有43.8%的民眾認為租屋的優勢是「不需要背房貸、可減輕日常生活消費壓力」，有21.1%認為租屋具有「有餘裕資金供其他投資運用」的好處。總計有近65%的民眾基於資金財務的因素來考量租屋的優勢。

但現今房租指數上漲，是否會衝擊租屋族群、造成承租壓力，張漢超說，同樣這54個月的房租類居住指數和CPI總指數相比，CPI總指數成長率達4.52%，遠超過房租類居住指數的4.13%。

他認為，房屋租金上漲勢必會增加租屋族的負擔，但租金壓力也牽涉租屋族對租金感受與接受度的問題，若未來租金成長到對生活造成壓力時，租屋優勢的邊際效應遞減，租屋族群自然會對租屋優勢與個人現況做最適評估選擇，否則租屋市場仍具有一定規模。

他提醒租屋族，近期政府針對租屋特定族群提供各項租金補貼方案。例如即將在9月上路的「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，以及明年度包含租金補貼在內的住宅補貼已於7月22日起開始申請，符合條件的民眾不妨多加利用。 （編輯：郭萍英）1080723