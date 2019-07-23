富邦媒第2季EPS 還原所得稅利益等項目後年增18%

（中央社記者吳家豪台北23日電）電商業者富邦媒今天公布2019年第2季財報，合併營收新台幣118.2億元，年增22.7%，創歷年同期新高；每股盈餘（EPS）2.22元，相較去年同期還原所得稅利益等項目後，年增18%。

富邦媒表示，還原的一次性項目中，主要是去年第2季認列momo北區物流中心所得稅利益。

累計2019年1月至6月，富邦媒合併營收235.5億元，年增18.9%；每股盈餘5.05元，還原一次性項目後年增14.9%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。富邦媒發布新聞稿說明，今年第2季momo網路購物持續締造佳績，營收已連續3季突破百億元，年增率近3成，成長動能之一來自兒童節、母親節至618年中大促銷推升的購物熱潮。

此外，momo致力提供消費者豐富商品選擇，第2季除導入LANCOME蘭蔻、樂高、生活工廠、HYUNDAI現代汽車等新品牌開設官方旗艦館，同時協助10個合作品牌夥伴打造超級品牌日活動。momo也於6月整合集團通路資源，啟動「台灣大myfone到店取貨」服務，增加消費者取貨通路選擇。

富邦媒表示，第3季迎來食品年度最大盛事中元節，momo網路購物看準中元普渡商機，首波推出「澎湃buy中元」活動。momo也提供消費者大宗採購管道，不論住宅社區或公司行號皆可透過專人服務，大量購買祭祀商品。（編輯：李信寬）1080723