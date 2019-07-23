郵輪市場火熱 雄獅營收貢獻逐年攀升

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣近年穩居亞洲郵輪市場第2大客源地，僅次於中國，自2016年到2018年旅客成長幅度達35%。雄獅來自郵輪貢獻營收逐年攀升，今年預估超過10億元，明年上看12億元，同時看好海外出境旅遊成長。

台灣近年郵輪旅遊市場火熱，麗星、公主、歌詩達三大郵輪公司陸續搶灘，旅行社也扮演強大推手。

雄獅旅遊產業研究中心調查指出，整體市場來看，2019年從基隆港出發的賞櫻郵輪共5航次，已吸引約8000名遊客報名，2020年的賞櫻郵輪共6航次、估將帶領逾2.1萬人次上船，年增率高達262%。

2017年起雄獅主題旅遊部以「聯營＋獨包」策略操作郵輪旅遊，為集團創造新台幣5.5億元營收，去年貢獻8億元，今年獨包公主郵輪「太陽公主號」與歌詩達郵輪「威尼斯號」等，加上其他以聯營操作的郵輪產品，預估營收將超過10億元。

2020年，雄獅將再度與歌詩達威尼斯號攜手合作，推出日韓賞櫻8日行程，加上相關郵輪行程，雄獅看好，明年來自郵輪的貢獻將達12億元以上的水準。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，搭郵輪賞櫻的航程漸成趨勢，近年來，選擇搭郵輪度假的年齡層持續下修，已經不再是銀髮族、親子旅遊的專利，如何透過「品牌經營」與「價值創新」包裝不同的郵輪創造新鮮感，成為雄獅每年打造賞櫻郵輪的課題，這次雄獅與台北晶華酒店合作，將在郵輪上供應獲得CNN評選來台旅遊必吃的「冠軍牛肉麵」。

展望下半年，雄獅集團總經理裴信祐今天表示，今年台灣出境遊市場預估和去年持平，因匯率、選舉、罷工等大環境因素不利，但雄獅整體表現還算穩健。

而下半年起，雄獅將受惠長久以來的國際化布局，全球各地幾乎可互為出入境，尤以美國赴日本的旅客表現亮眼，看好台灣海外目的地體驗遊為核心，未來3年相關營收占比將達10%以上，可以分散經營風險，成長力度多元化。

他進一步指出，海外出境旅遊有美國、東南亞、中國等表現較為亮眼，其中，東南亞近幾年有50%的成長。

但針對中國市場，裴信祐指出，受到貿易戰影響，經濟遭受衝擊，近一年中國旅遊市場有些停滯，去年來自中國營收約10億元，今年大約持平。（編輯：楊玫寧）1080723