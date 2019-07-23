企業財報和貿易談判傳聞激勵 亞股隨美股收高

（中央社香港23日綜合外電報導）企業財報季表現優於預期，激勵市場信心，再加上投資人臆測美中談判代表不久將舉行面對面貿易談判，帶動亞股今天跟隨華爾街股市漲勢，大多收高。

川普政府和國會昨天達成協議，將在未來兩年暫停政府舉債上限，避免聯邦政府局部停擺，此舉進一步激勵市場樂觀氣氛。

美國聯邦準備理事會（Fed）可望在本月底召開的政策會議降息，不過，投資人仍在觀望降息幅度。

儘管全球經濟展望持續充滿不確定性，但目前公布的企業財報優於預期，激勵投資人信心。

美國財報季本週將進入高潮，外界將目光聚焦於即將公布業績的亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）等科技巨擘，波音公司（Boeing）、開拓重工公司（Caterpillar）、美國航空公司（American Airlines）和可口可樂公司（Coca-Cola）等也將公布財報。

日股日經指數今天收盤上揚1%，香港恆生指數上漲0.3%，上海綜合指數收高0.5%。

雪梨股市收漲0.5%，新加坡股市收高0.5%，首爾股市上漲0.4%。威靈頓和台北股市也都收紅。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1080723