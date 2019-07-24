台商密集區越南平陽省 企業擴產出現缺工

（中央社河內24日電）由於許多設在越南平陽省的企業近期擴大生產，所需要的勞工人數大幅增加，導致當地出現缺工狀況。不少企業透過各管道招聘勞工且以良好待遇吸引人力，但仍供不應求。

平陽省（Binh Duong）是台商在越南投資規模最大的省份，台商在越南投資案件達到2500多件，其中800多件就在平陽省。

平陽省位於越南東南部、胡志明市的正北方，在吸引外資方面排名越南全國第3，僅次於胡志明市與河內市，2018年平陽省總投資金額高達20億美元。

根據平陽省勞動聯團2月發表的調查報告，今年起省內共有345家企業拓展生產或加建廠房，預估須招聘逾4萬7500名勞工。增聘勞工的企業大部分是紡織縫製、皮鞋、電子等領域的外資企業。

越南「民生報」新聞網站今天報導，平陽省設有許多工業區，其中皮鞋、紡織、木材、機械、自動化、電力和電子等領域的製造企業，勞工需求較高，但是當地人力來源無法滿足企業需求，導致出現缺工情形，企業招聘勞工成為難題。

報導指出，以平陽省南新淵工業區（Nam Tan Uyen）為例，許多企業最近都在路旁或工廠門口掛上招聘廣告，增聘勞工人數自100人至1000人，廠方承諾勞工月收入自700萬越盾（約新台幣9383元）至1000萬越盾，另有住宿補貼與其他福利等，以吸引勞工。

不少企業就在工廠門口設有諮詢桌，希望為前來應徵的勞工創造便利條件以及立刻解答勞工的相關問題。若干企業人事部門人員甚至要在十字路口或社區發放徵人傳單，希望招聘到勞工。

Burden木材生產責任有限公司表示，由於擴大生產需要增聘100名員工，雖然積極在路邊廣告與招聘，但是每天只接到1或2人前來應徵，至今招聘還不夠。

另一家木材生產企業表示，當地勞工供應不足，所以必須派遣人員前往中部和西原（Tay Nguyen）地區找人，才能滿足公司的勞工增聘需求。

平陽省就業服務中心指出，紡織、皮鞋與木材等領域的企業近期擴大生產，而當地勞工來源不足，導致企業招聘勞工工作面臨困難，尤其是需要增聘100名勞工以上的企業。

報導說，為協助企業解決缺工問題，平陽省就業服務中心將與西原和西南部各省市就業服務中心溝通協調，加強工作機會宣傳工作，帶他們前往平陽省工作提高收入，而且滿足企業勞工需求。（編輯：馮昭）1080724