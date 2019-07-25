越南：台塑河靜鋼廠環保缺失改善 基本完成

（中央社河內25日電）台塑河靜鋼廠2016年4月排放含毒廢水，造成越南中部海洋汙染事故，遭罰5億美元，經過3年多努力，越南資源與環境部表示，鋼廠廢水和廢棄物處理後都達標，環保各項缺失改善基本完成。

台塑河靜鋼廠3年多前的這起事故，衝擊當地民眾生計，被視為越南有史以來最嚴重的環境汙染事故。越南政府當時開罰5億美元，並要求台塑河靜鋼廠在設計、興建與試車等方面改善58項違規項目。

「民生報」新聞網站今天報導，越南資源與環境部與河靜省（Ha Tinh）相關部門配合舉行有關台塑河靜鋼廠廢水處理系統評估會議。

與會代表指出，2016年環境汙染事故發生後，在越南資源與環境部等相關部門的嚴格監控下，台塑河靜鋼廠至今已完成事故善後工作，採用先進科技確保生產與環境保護相結合。

越南資源與環境部副部長武俊仁（Vo Tuan Nhan）表示，台塑河靜鋼廠至今基本完成改善各項環保缺失，尤其是廠方已完成興建生態池系統以廢水處理，採用多層次模式預防廢水事故；台塑河靜鋼廠正在落實有關生產科技的承諾，將焦炭溼式冷卻設備改為焦炭乾式冷卻設備。

武俊仁表示，根據2016年7月以來監測報告，台塑河靜鋼廠廢水與廢棄物處理後向外排放前都達到越南許可標準，逐步達到世界先進國家的標準。他說，資源與環境部和地方相關部門未來將繼續嚴格監控台塑河靜鋼廠廢水和廢棄物處理作業。（編輯：陳永昌）1080725