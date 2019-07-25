5G競標拚銀彈 台灣大：穩紮穩打

（中央社記者江明晏台北25日電）5G將在年底釋照，市場擔憂競標規定將導致標金衝高，對於5G發展策略，台灣大總經理林之晨說，5G執照是20年，會穩紮穩打，取得中段頻譜的電信公司約6個月可商轉。

台灣大哥大今天舉辦法人說明會，公布第2季合併營收新台幣296.1億元，營業利益43.3億元，稅後淨利為32.1億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.16元，稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）84.3億元。

NCC先前通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，宣告5G開跑，仍採兩階段競價，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz，並縮短草案公告與受理申請期程，12月開始競價。

對於5G發展策略，林之晨表示，5G執照是20年，台灣大會穩紮穩打，競標策略屬機密，至於商業模式，會在水平通訊服務上建立端到端的整合解決方案。IoT（物聯網）是5G服務重要一塊，但仍端視產業需求，台灣大5G業務發展將為醫藥業、製造業和零售業、智慧城市等，整合最佳IoT垂直運用方案。

至於5G開台時間表，林之晨表示，12月將開始5G競標，釋照應該落在明年，拿到中段頻譜的電信公司，大約再6個月可以開啟商轉。5G基礎建設的資本支出何時會認列，台灣大表示，現在還沒進行明年的財務預測，明年的資本支出會在1月或2月發布。

電信產業的競爭態勢是否持續？林之晨認為，目前看來兩小業者很努力、但效果越來越有限，電信三雄競爭目前應該沒有激化的趨勢；而台灣大目前來自IoT、雲端業務的營收貢獻仍占整體收益10%以下。

電信管理法修正後，國家通訊委員會（NCC）支持電信業間的共建合作，法人詢問關於台灣大與亞太電信漫遊業務上的合作，林之晨回應，雙方會持續尋求合作機會；台灣大也指出，合作涉及商業談判，現階段很難預測合作帶來的具體利益，且許多細節涉及保密，主要的合作利益在於漫遊費用（roaming charge）。

針對台灣大轉投資的電商momo，法人提問，momo能否常保優勢？台灣大指出，倉儲系統是B2C電商業者一大競爭力，因此momo具極佳領先優勢，看好未來一兩年內，momo的競爭對手難望項背。

對於有線電視產業，林之晨認為，以訂戶留存率來看，整個有線電視市場處逆風之勢，仍致力推廣數位電視及寬頻業務，這兩者滲透率均低於50%，認為下半年應該不會有激烈的價格競爭。（編輯：鄭雪文）1080725