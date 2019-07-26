台商返台效應 中市西屯不動產交易增2成

有巢氏房屋指出，台中市西屯區鄰近中科及台中工業區，園區內的就業人口給房市帶來支撐效果。（有巢氏房屋提供）中央社記者潘智義傳真 108年7月26日

（中央社記者潘智義台北26日電）為避免受美中貿易戰波及，台商將部分生產線移回台灣，有巢氏房屋表示，受台商返台效應影響，台中市西屯、南屯區1至4月不動產交易量較去年同期增加兩成。

據經濟部投資台灣事務所的公告統計，目前共有93家廠商返台投資通過審查，總投資金額超過新台幣4520億元，預估創造4萬2100個就業機會。

依據台中市地政局統計，今年1至4月台中市各行政區買賣移轉棟數，交易量最大的為西屯區，共有2028件，且較去年同期增加20.5%。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，目前公布返台設廠的廠商中，有不少鎖定台中的中部科學園區、精密機械園區，也因此帶動台中的房地產市場增溫。

陳金萍說，就業人口一直以來都是支撐房市的重要因素，而在中美貿易戰影響下，台商回流設廠提供當地許多就業機會，有助於吸引人口往工業區周邊移動，並於工作穩定後，購買附近的房地產，帶動周邊房地產市場發展。

有巢氏房屋台中逢甲福星加盟店長蘇一峻指出，西屯區鄰近中科及台中工業區，園區內的就業人口給房市帶來支撐效果，水湳經貿園區也正在開發，再加上區內優良的交通及生活機能，使西屯區成為近年來台中市成交量的前段班。

蘇一峻解釋，西屯區的購屋族群主要以自住為主，其中3至4房的華廈最受青睞，總價依照屋齡而有所區分，屋齡20年左右的中古屋總價約新台幣1000萬元，而屋齡10年內約2000萬元。（編輯：郭萍英）1080726