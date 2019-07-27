工具機下半年景氣看淡 傳動元件持平機電穩健

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）業界對於工具機下半年景氣保守看待，上銀今年業績力拚持平。不過，機電大廠東元下半年業績看佳，今年成長可期，士林電機今年獲利拚成長。

展望今年下半年台灣工具機產業景氣表現，傳動元件大廠上銀總裁卓永財預期，第3季台灣工具機產業景氣不會比第2季好，主要是中國大陸工具機市場衰退，加上東南亞工具機廠商因貿易戰持續觀望，仍有多餘產能，工具機相關零組件有庫存待去化。

卓永財並預期，第4季台灣工具機產業景氣恐怕也不樂觀，可能不會較第3季佳。

卓永財透露，現在不少工具機台廠「度小月」，部分員工已經休無薪假，每星期「做四休三」的狀況時有所聞，下半年工具機產業景氣不佳，工具機廠員工休無薪假的狀況何時結束，要看外部環境的變化。

從上銀本身來看，卓永財預期，上銀第3季業績表現可較第2季佳，希望第4季表現也可較第3季好，主要是上銀持續掌握智慧自動化製造趨勢。從今年來看，上銀今年業績力拚較去年持平。

下半年整體大環境景氣仍不確定，法人指出，氣動元件大廠亞德客-KY在中國市場需求在6月下旬開始趨緩，訂單能見度相對有限，預期亞德客-KY下半年業績表現趨於保守。

法人預估，今年全年亞德客-KY業績較去年成長約5%到6%，毛利率在46%到47%之間，今年每股純益可超過15.5元，目標來到歷年次高。

機電大廠東元集團下半年營運穩定，其中在電機工程部分預計有較多接單，工程收入下半年走勢可較上半年佳。

從各產品來看，東元在風力發電工程項目成長，重電項目平穩，今年大馬達出貨成長、小馬達出貨穩定，東元預期集團今年業績可恢復成長力度，獲利有把握。

法人預估，今年東元整體業績可較去年小幅成長個位數百分點，下半年業績可較上半年佳，今年獲利表現可望較去年佳。

士林電機配合政府的風力發電和太陽能發電政策，重電產品朝向公共工程和新能源應用轉型。士電在台灣也深耕電動車應用。台灣市場仍是未來2年到3年主要成長的重心。

法人預估，士電今年業績力拚較去年持平，需觀察下半年外部環境變數及工程案件進度，今年獲利有機會較去年佳，今年每股純益有機會到2.8元。

觀察電梯大廠永大台灣部分營運，法人報告預期，今年台灣永大營運穩定，儘管今年台灣永大新梯出貨量和業績可能較去年下滑，不過維修保養服務業績每年穩定成長新台幣1億元，毛利率可維持超過5成。

鑄件大廠永冠-KY第3季業績看轉盈，今年風機鑄件出貨量有機會超越目標，下半年能源部門業績比重看逾50%。（編輯：郭萍英）1080727