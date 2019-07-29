士電除息早盤走堅 填息率約16.67%

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）士林電機今天除息交易，每股配發現金股息1.5元，開盤參考價45.05元，早盤走堅最高來到45.3元，小漲0.55%，填息率約16.67%，持續邁向填息之路。

展望今年，法人預估，士電今年業績力拚較去年持平，需觀察下半年外部環境變數，以及工程案件進度，今年獲利有機會較去年佳，今年每股純益有機會到2.8元。

從市場分布來看，法人指出，台灣出口業績占士電整體業績比重約6成，中國大陸內需占比約3成。士電也規劃擴展沙烏地阿拉伯、土耳其和俄羅斯等新興市場，銷售各式低壓開關、變頻器和伺服馬達等產品。

在電動機車布局，法人指出，士電持續與電動機車大廠GOGORO合作，也切入與中華的電動機車電裝產品，包括控制器和馬達從6月份開始交貨。

士電也擴大深耕在台灣的公共工程交通建設，例如南迴鐵路電氣化、鐵路局車輛電氣設備更新案、電氣化導電軌更新工程等，到明年底持續會有業績挹注。

此外，士電配合政府的風力發電和太陽能發電政策，讓重電產品朝向公共工程和新能源應用轉型，台灣市場仍是未來2年到3年主要成長重心。（編輯：郭萍英）1080729