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鋼品需求變化不大 豐興本週平盤價

最新更新：2019/07/29 11:21

（中央社記者韋樞台北29日電）國內外近期鋼品需求量變化不大，國際廢鋼大買家並未出手，因此價格穩定，鋼筋大廠豐興本週各式鋼品全數平盤。值得關注的是第4季鋼品報價及9月底鋼廠開始大量使用廢鋼。

豐興各式鋼品本週持續平盤價。國內廢鋼收購價每公噸新台幣8400元；鋼筋每公噸1萬6800元；型鋼基價每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週持平，每公噸285美元；美國貨櫃廢鋼本週平盤，每公噸278美元；澳洲鐵礦砂本週高檔回跌，每公噸下跌3.1美元，由每公噸121.85美元跌至118.75美元。

豐興鋼鐵表示，國際廢鋼大買家土耳其和越南近期並未出手大買，需求變化不大，相對廢鋼價平緩，台灣又值夏季電價，鋼鐵廠使用廢鋼量不多，價格不易拉升。

豐興鋼鐵指出，值得注意的是，鐵礦砂價格節節升高，成本上漲，中鋼公司第4季的行情報價變化會牽動下游產品的價格高低，亦會同步連動到使用廢鋼的電爐廠的產品報價。

另外夏季電價將於9月底結束，屆時鋼鐵廠將恢復產能，需要較多的廢鋼量，目前正是向美國貨櫃廢鋼下單的機會，屆時廢鋼價格較有機會變動。（編輯：黃國倫）1080729

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