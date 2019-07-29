如興董事長涉犯證交法 國發基金要求專案報告

（中央社記者潘姿羽台北29日電）如興董事長陳仕修涉犯證交法，遭北檢複訊後諭令交保，今天股價跌停鎖死，身為大股東之一的國發基金成為苦主；國發基金今天闡明3大立場，並強調會透過公股董事要求公司做專案報告。

國發基金為帶動產業轉型升級，創造就業機會，設立「產業創新轉型基金」，並在2017年通過參與認購如興股份有限公司增資普通股8000萬股，投資金額新台幣14.88億元，助如興併購中國玖地公司。

然而，全球最大牛仔褲製造商如興公司董事長陳仕修等人涉犯證券交易法，遭北檢複訊後諭令交保；如興及關係企業中和羊毛今天股價雙雙跌停，分別創下去年12月中與去年10月初以來最低價。

國家發展委員會主委兼行政院國發基金管理委員會召集人陳美伶表示，國發基金秉持3大立場，第一是已進入司法程序，請公司務必配合司法調查；第二，會透過一席公股董事於董事會要求公司做專案報告；第三，司法調查結果如果確實有任何不法情事，國發基金將依法處理善後，以維護合法投資權益。

儘管如興強調調查過程中全力配合並提供一切必要資料，且公司財務業務沒有受到影響，但投資人相當憂心，也反映在今天的股價表現，開盤不久就跌到13.25元跌停價鎖死，創下去年12月中以來低價。（編輯：楊玫寧）1080729