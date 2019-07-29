美中貿易戰影響 中鋼上半年稅前盈餘年減24%

（中央社記者韋樞台北29日電）美中貿易戰影響頗大，中鋼公司自結上半年營收、獲利，由於鐵礦砂等成本上漲，下游客戶出貨不易，銷貨量少，上半年稅前盈餘新台幣105.28億元，年減24%，每股稅前盈餘僅0.67元。

中鋼自結6月合併營收293億4828萬元，月減9%；合併營業利益10億6082萬元，月減41%；在業外挹注下，自行結算合併稅前淨利14億7181萬元，月減14%。

上半年自結合併營收1911億1058萬元，年減1%；營業利益105億6101萬元，年減29%；稅前淨利105億2823萬元，年減24%；每股稅前盈餘0.67元，少於去年同期的0.88元。

銷售量方面，6月碳鋼銷售量為80萬5204公噸，年減14.29%，內銷比率為68%；上半年累計碳鋼銷售513萬756公噸，比去年同期的554萬952公噸減少7.4%，內銷比為68%。

中鋼表示，受到美中貿易戰影響，中鋼的下游客戶接單困難，即使中鋼業務部門努力設計專案銷售產品，但效果並不理想，使得中鋼本身的銷售量年減7.4%，加上鐵礦砂成本上漲，塑造出成本貴、銷量減、售價平現象，上半年獲利自然受影響。

中鋼指出，中國大陸目前鐵礦砂用量大增，主要是上游煉鋼廠不斷趕工增產，先煉出小鋼胚，以備第4季因大陸北方霧霾空氣污染而限產，屆時生產勢必受影響，因此在第3季拚命趕工。

中鋼表示，第4季鋼鐵價格在大陸鐵礦使用量下降，原物料成本降低、鋼鐵產品供給減少之際，產品價格能提升，帶動中鋼全年獲利轉正。（編輯：蘇志宗）1080729