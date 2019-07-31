晶片市場走軟 三星電子Q2淨利下滑53%

（中央社首爾31日綜合外電報導）全球最大智慧型手機與記憶體晶片製造商三星電子公司（Samsung Electronics Co.）今天表示，在晶片市場疲軟與南韓和日本發生貿易糾紛之下，第2季淨利下滑超過一半。

在截至6月的這3個月，三星電子淨利為5.18兆韓元（約新台幣1359億元），比去年同期減少53%，今天股價下跌，報46450韓元。

儘管遭遇一系列挫敗，三星電子最近幾年淨利仍創下紀錄，但現在又陷入掙扎，因為全球供應增加、需求疲軟，晶片價格下跌。

三星電子在聲明中表示：「儘管需求些微恢復…記憶體晶片市場仍持續疲軟且價格下滑。」

三星電子表示，在手機方面，「新的大眾市場型號出貨表現強勁，但旗艦機銷售放緩加上行銷費用增加，拉低了整體表現」。

南韓在全球競賽中勝出，推出全球第一個全國5G商用化網路，三星今年稍早發布高階的S10 5G智慧型手機。

但收到最新Galaxy Fold手機實測者在試用數天後，回報螢幕出現問題，讓三星電子在4月難堪地宣布延後上市。

日本政府強化管制3項原料出口南韓，這些化學產品對南韓獨步全球的晶片與智慧型手機公司而言至關重要，兩國持續升溫的貿易糾紛，預料也將影響三星電子的關鍵產品。

三星電子表示，第2季營業利潤下滑了56%至6.6兆韓元，銷售下滑4%至56.13兆韓元。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080731