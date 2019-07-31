嘉聯益與瀚宇博合作 盤中股價觸跌停

（中央社記者吳家豪台北31日電）PCB（印刷電路板）廠嘉聯益與瀚宇博宣布進行股份交換，並由瀚宇博參與嘉聯益私募；今天嘉聯益、瀚宇博盤中股價分別觸及跌停32.6元、36.1元，但未鎖死。

至10時15分左右，嘉聯益股價下跌9.39%，來到32.75元，成交量約3.38萬張；瀚宇博股價下跌4.49%，來到38.3元，成交量約1.39萬張。

嘉聯益與瀚宇博30日召開重大訊息記者會宣布，瀚宇博將以新台幣24.38億元認購嘉聯益的私募股份，並以股份交換方式投資嘉聯益；投資合作案完成後，瀚宇博合計將取得嘉聯益股權約24%。

瀚宇博表示，因應國際經濟環境變化，以及大陸印刷電路板業的興起，將借重嘉聯益在軟性印刷電路板領域的技術與市場行銷，透過與嘉聯益的合作，共同拓展市場，有助於瀚宇博開發潛在客戶以及擴大營運規模。

嘉聯益指出，透過這次合作，嘉聯益將擴大市場布局並整合資源，厚植於產業上的競爭優勢，力求穩健發展，擁有更具競爭力的優勢地位。

不過，針對媒體詢問瀚宇博入股嘉聯益的後續效益、何時能回收投資、在中國大陸的合作方向，2家公司皆無明確計畫。（編輯：郭萍英）1080731