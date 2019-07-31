更多編輯台推薦新聞：
單日植樹3.53億棵 衣索比亞改寫世界紀錄
國際

單日植樹3.53億棵 衣索比亞改寫世界紀錄

早安世界》純網銀執照出爐 國家隊LINE Bank樂天全過關
早報

早安世界》純網銀執照出爐 國家隊LINE Bank樂天全過關

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過
產經

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資逆勢連買 如興擺脫連2根跌停開高走高

最新更新：2019/07/31 11:18

（中央社記者韋樞台北31日電）全球最大的牛仔褲製造商如興董事長陳仕修遭檢調約談複訊後以違反證交法交保，如興股價連兩天跌停，但外資卻連續多日買超，今天打開跌停開高走高，盤中漲幅逾1.6%。

時代力量籍立法委員黃國昌去年質疑，接受國家發展基金挹注的如興併購玖地內幕重重；金融監督管理委員會去年8月將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

法務部調查局26日到如興公司等3地搜索，約談陳仕修等人到案。檢察官複訊後27日以陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保，財務副總經理徐仲榮以50萬元交保。

如興以小併大，併購當時全中國最大的牛仔褲製造商玖地公司，震驚兩岸紡織界。但也因為當時玖地的董事長，現今如興總經理孫瑒，及他的母親李秀蘭擔任大陸吉林省紡織品公司的負責人身分遭質疑。同時國發基金亦參與增資，投入約14.88億元，亦遭質疑被大陸吸金。

如興股價連續兩天跌停，30日盤中打開跌停，跌幅收斂至5%，但尾盤仍遭賣壓收在11.95元跌停價；不過今天卻開高走高，開盤後隨即站上12.35元盤中高價，隨後股價拉回到12.1元附近震盪，漲幅約1.6%，成交量近4000張。

如興表示，目前營運狀況不錯，除歐美大廠訂單外，日本快時尚品牌GU下單持續增加；加上今年以來訂單的平均單價高於去年同期，且如興先前併購的NANJING USA公司的代工訂單從8月起有1/3的訂單量可以先轉移給如興大陸廠來生產，主要供應美國零售通路品牌WALMART的牛仔褲，未來再逐步移轉所有訂單量交由如興來生產。

如興今年首季每股稅後盈餘（EPS）0.08元，勝過去年同期的每股虧損0.16元。法人預估，在訂單滿載，且產能和布局擴充下，如興上半年財報可望有不錯的表現。（編輯：趙蔚蘭）1080731

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報