外資逆勢連買 如興擺脫連2根跌停開高走高

（中央社記者韋樞台北31日電）全球最大的牛仔褲製造商如興董事長陳仕修遭檢調約談複訊後以違反證交法交保，如興股價連兩天跌停，但外資卻連續多日買超，今天打開跌停開高走高，盤中漲幅逾1.6%。

時代力量籍立法委員黃國昌去年質疑，接受國家發展基金挹注的如興併購玖地內幕重重；金融監督管理委員會去年8月將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

法務部調查局26日到如興公司等3地搜索，約談陳仕修等人到案。檢察官複訊後27日以陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保，財務副總經理徐仲榮以50萬元交保。

如興以小併大，併購當時全中國最大的牛仔褲製造商玖地公司，震驚兩岸紡織界。但也因為當時玖地的董事長，現今如興總經理孫瑒，及他的母親李秀蘭擔任大陸吉林省紡織品公司的負責人身分遭質疑。同時國發基金亦參與增資，投入約14.88億元，亦遭質疑被大陸吸金。

如興股價連續兩天跌停，30日盤中打開跌停，跌幅收斂至5%，但尾盤仍遭賣壓收在11.95元跌停價；不過今天卻開高走高，開盤後隨即站上12.35元盤中高價，隨後股價拉回到12.1元附近震盪，漲幅約1.6%，成交量近4000張。

如興表示，目前營運狀況不錯，除歐美大廠訂單外，日本快時尚品牌GU下單持續增加；加上今年以來訂單的平均單價高於去年同期，且如興先前併購的NANJING USA公司的代工訂單從8月起有1/3的訂單量可以先轉移給如興大陸廠來生產，主要供應美國零售通路品牌WALMART的牛仔褲，未來再逐步移轉所有訂單量交由如興來生產。

如興今年首季每股稅後盈餘（EPS）0.08元，勝過去年同期的每股虧損0.16元。法人預估，在訂單滿載，且產能和布局擴充下，如興上半年財報可望有不錯的表現。（編輯：趙蔚蘭）1080731