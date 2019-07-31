水利署率團赴泰尋商機 曼谷辦新創水商品展

（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）經濟部水利署率領台灣廠商到泰國尋求商機，除舉辦商務論壇外，也在駐泰代表處辦理新創水商品展示會，希望加強台泰雙方在水利領域的合作，並讓民間交流技術和產品。

駐泰代表處今天表示，經濟部水利署和駐泰代表處共同合作，由水利署帶領9家國內廠商赴泰尋求商機，並在駐泰代表處新館辦理泰國曼谷新創水商品展示會。展示會今天開幕，為期3天的展期將有數十個泰國產官學界團體前往參觀，並與參展的台灣廠商互動。

9家廠商昨天已先於曼谷W Hotel辦理商務論壇，國內參展業者與泰國水務公司、工程顧問公司、經銷代理商及污廢水處理業等多家企業交流，盼促成雙邊廠商在市場行銷、技術開發以及投資等各面向的合作機會。

新創水商品展示會的展品範圍廣泛，有防汛警報與防洪管理系統的建置與研發；新型淨水設備和海洋深層水新產品；各類廢污水處理設施的開發製造與水的全生命週期管理產品與服務等。

駐泰代表處希望透過商品展示會與商務論壇的舉行，能加強台泰雙方在水利領域的合作，並讓民間交流技術和產品，駐泰代表處估計此次參展可望為台灣水利產業帶來上億元的潛在商機。（編輯：王永志）1080731