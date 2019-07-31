追劇APP遭判侵權 官員公布歐酷有罪認定關鍵

（中央社記者廖禹揚台北31日電）歐酷網路的追劇APP，透過導入侵權網站內容，賺取廣告收益，遭三立提告後二審判決有罪；其中董事長劉于遜處3個月有期徒刑、拘役50天，由於劉于遜現為LINE TV執行長，讓這起案件受到業界高度關注。

不過，智財法院表示，此案被告在收到判決書10天內仍能提起上訴。

歐酷網路的追劇APP，未取得三立電視台授權就上架「世間情」等節目，遭三立提告，一審雖獲無罪判決，但智財法院日前二審判決，歐酷董事長劉于遜、技術長翁瑞廷違反「著作權法」，分別處3個月有期徒刑、拘役50天，歐酷處20萬元罰金。

劉于遜現為LINE TV執行長，他創辦的巧克科技去年底獲LINE日本總部與南韓網路公司NAVER投資，也讓這起侵權案備受業界關注。

此外，有關劉于遜涉及違反著作權法一事，LINE發布聲明指出，這起訴訟案公司主體為歐酷網路公司，與現今營運LINE TV的巧克科技新媒體公司是不同法人；聲明中也強調，對劉于遜於歐酷網路時期的行為，LINE將尊重法院判決

歐酷網路除這起案件外，也因上架多部熱門韓劇遭KKTV、車庫娛樂以違反著作權法提起訴訟，三立這次提告案件判決，也可能成為其他案件參考案例。

歐酷先前抗辯時援引經濟部智慧財產局函釋，指出在網站上透過嵌入功能連結其他外部網站，不涉及著作重製及公開傳輸，因此主張無權行為，在地方法院獲判無罪。不過，日前智財法院二審判決書中指出，這是對智慧局函釋的錯誤解讀。

判決書中表示，歐酷援引的函釋所述對象為YouTube等無法立即篩選盜版予以下架的中性網站、大眾不具著作權專業概念、一般轉傳不具處罰非難性侵權；但此案為「集盜版網站大成」、「人工篩選製作上架內容」、「排除障礙下架後重新整理上架」及「專業之侵權惡意」等要件，並不適用此函釋。

智慧局官員表示，智慧局函釋主要是針對法條構成要件說明，被告是否符合侵權行為要件，由法院視相關證據認定，而此案明知連結網站有侵權行為，還大量連結至此類網站，並透過人工整理上架、主動搜尋最新內容，經法院認定構成侵害著作財產權人公開傳輸權的共犯或幫助犯。

同時，非法追劇APP透過廣告賺取收益，也是認定有惡意侵權行為的可能因素之一。官員說，若純粹提供親朋好友觀看、單純轉貼連結，犯意較不明顯，但此案提供公眾使用，且有營利行為，明顯侵害著作權。

官員表示，歐酷網路案因在境內，舉證較充分，但過去要抓侵權APP常面臨舉證困難，因此智慧局在今年4月修正著作權法第87條，明定匯集非法影音網路連結的APP，也視為侵害著作權行為，雖然不溯及既往，無法適用歐酷侵權案件，但未來能直接處理非法追劇APP，違者可處2年以下有期徒刑，或處新台幣50萬元以下罰金。（編輯：黃國倫）1080731