蘋果非iPhone產品營收佳 台廠供應鏈受關注

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果財報包括Mac、Apple Watch和iPad等非iPhone營收表現較去年同期成長，分析師指出可關注供應鏈台廠包括精元、GIS-KY、嘉聯益、茂林-KY、科嘉-KY、日月光投控旗下環旭電子等。

蘋果日前公布財報，其中iPhone當季營收259.86億美元，較去年同期294.7億美元減少11.8%，iPhone營收占比約48.3%，國外科技網站MacRumors報導，這是2012年以來，iPhone單季營收占比首次低於50%。

不過Apple Watch營收表現不俗，當季穿戴裝置和週邊項目營收達55.25億美元，較去年同期37.33億美元大增48%；此外iPad平板電腦當季營收50.23億美元，較去年同期46.34億美元成長8.4%。Mac電腦當季營收58.2億美元，較去年同期52.58億美元成長10.68%。

天風國際證券分析師郭明錤報告指出，MacBook、iPad、Apple Watch和AirPods營收表現優於預期。

報告預估，其中MacBook出貨量在今年和明年預估分別年成長5%之內以及5%到10%，預計未來新機型將改採用剪刀腳鍵盤，改善輸入體驗。報告預期供應鏈可關注台廠包括提供軟版的嘉聯益、提供剪刀腳鍵盤的精元、鍵盤導光板的茂林-KY、鍵盤薄膜開關的科嘉-KY等。

此外報告分析iPad出貨量在今年與明年分別年成長5%到10%以及10%到15%，主要是低價版iPad有助出貨量，以及iPad與MacBook功能生態整合，供應鏈台廠可留意嘉聯益、精元以及提供觸控貼合的GIS-KY。

在Apple Watch部分，報告預估出貨量在今年與明年分別年成長5%到10%以及10%到20%，相關供應鏈可關注供應系統級封裝（SiP）的日月光投控旗下環旭電子，以及嘉聯益等。（編輯：趙蔚蘭）1080801