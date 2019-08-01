松果購物上半年淨利530.7萬 超越去年全年

（中央社記者吳家豪台北1日電）B2B2C（企業對企業對消費者）電商平台松果購物公布2019年上半年財報，稅後淨利新台幣530.7萬元，超越去年全年淨利512萬元；今年下半年將正式登錄興櫃市場。

松果購物累計2019年上半年營收1.2億元，年增96%；交易額7.2億元，年增104%；今年上半年營收、交易額皆創歷年同期新高。

松果購物總經理吳佩雯表示，營收規模跟獲利是經營企業的兩隻腳，需要一步一步邁進達到平衡點，自去年下半年起松果購物把規模化視為重要發展策略，將隨著發展而培育人才，並投資未來的核心發展技術，因此在去年下半年不以獲利為首要考量，而是因應未來中程營運規模目標進行投資布局。

吳佩雯說，松果購物進行必要性團隊人力擴充，並搭配核心技術及營運效率流程精進，今年上半年逐步驗證成效，帶動上半年獲利超越去年全年，可見整體策略方向及人才布局朝正向發展。

吳佩雯進一步表示，下半年進入零售業旺季，交易額占比約可達全年的60%，對於下半年市場及預期表現仍相當樂觀，並將在下半年正式登錄興櫃市場。（編輯：李信寬）1080801