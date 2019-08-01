台股收跌92.06點 力守10700點之上

台股1日與美股連動，早盤大跌逾百點後迅速回升，但盤中再下滑，收盤力守10700點之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北1日電）美聯準會降息1碼，美股道瓊工業指數大跌333.75點，台北股市今天與美股連動，早盤大跌逾百點後迅速回升，但盤中再下滑，收盤力守10700點之上。

加權指數終場收在10731.75點，下跌92.06點，跌幅0.85%，成交值新台幣1296.28億元。8大類股全面下跌，其中又以食品類股跌最兇。

食品類股當中，味全收在29.4元，下跌1.84%。卜蜂收在74元平盤價。統一收在77.1元，下跌1.53%。

大型權值股方面，晶圓代工龍頭台積電受美國高通財報不佳影響下跌，收在256.5元，下跌1.16%；與高通是競爭關係的聯發科盤中大漲，但開高走低，收在314元，下跌0.16%。股王大立光收在4225元，下跌0.59%。鴻海收在77.9元，下跌0.89%。

群益投顧分析師廖健佑表示，美國聯準會（Fed）預防性降息，已在市場預期之中，台股及亞股前幾天早已領先反映下跌，所以台股今天早盤下跌逾百點後，隨即跟著日、韓股上揚而縮小跌幅。

廖健佑認為，台股今天下跌主因美國高通財報不理想，拖累晶片、半導體族群，加上美中貿易戰不確定因數仍在，中國大陸暫停陸客來台自由行消息，影響兩岸政治氛圍及觀光產業，促使台股走弱。

他指出，台積電受高通拖累下跌，但與高通是競爭關係的聯發科盤中卻上漲，反映台股雖弱卻不算太弱，因為很多財報佳、法人說明會帶來好消息的個股，在股價上也都有表現。

因此，短線觀察是否能守住10700點，若無法守穩恐下探季線10661點附近位置，若能持穩，則可在築底後區間橫向整理，選股還是看基本面。（編輯：趙蔚蘭）1080801