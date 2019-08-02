鳥嘴潭人工湖補助從優 給予農民終身救濟創首例

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）經濟部今天表示，鳥嘴潭人工湖工程補償救濟將從優辦理，其中，土地被徵收的農民農保資格將轉為國保，政府將補助農民兩者間差額，給予終身救濟保障，創下全國首例。

經濟部在南投草屯興建鳥嘴潭人工湖，不過，農民先前抗議工程救濟金太低，環團也擔心預定地周邊有焚化爐、養豬場，政府應確保用水安全。

水利署今天發布新聞稿表示，水利署對於鳥嘴潭人工湖採補償救濟從優、從寬辦理，私有土地部分，政府參考市價，優於徵收價格。土地被徵收的農民農保資格將轉為國保，政府將終身補助農民兩者差額，給予終身救濟保障，創全國首例。

水利署表示，公有土地因所有權屬於國家，無需給予補償或救濟，不過，為鼓勵民眾配合施工，政府將對國有土地承租者從優核發相關救濟金，每公頃182萬元。若沒有取得許可占耕的民眾，政府也從寬給予每公頃163萬元，優於其他政府工程。水利署表示，仍有部分耕戶希望提高救濟金數額，水利署將持續積極溝通化解歧見，以儘速推動工程。

至於環團關切的水質安全問題，水利署說，根據近年調查，目前均符合飲用水標準，水利署未來也會確保水源及水質安全。

根據經濟部官網，經濟部計劃在南投草屯興建鳥嘴潭人工湖，期程為民國104年到111年，總工程經費為新台幣199億元，完工後每天可增供水量25萬公噸，提升南投及彰化地區供水穩定性以及用戶減抽地下水，改善彰化地區地層下陷問題。（編輯：李信寬）1080802