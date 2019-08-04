電動機車環境漸成熟 下半年群雄爭霸

（中央社記者韓婷婷台北4日電）由Gogoro掀起的電動機車風潮即將在今年進入百家爭鳴的戰國時代，包括山葉（Yamaha）、宏佳騰、PGO都將在下半年發表電動車款，加上光陽（Kymco）、中華車，市場將相當熱鬧。

Gogoro自第一代車款發表以來在銷售量上持續讓市場驚艷，近3個月單月銷量已經穩站1萬台以上，讓電動機車已在整體機車市場占有一席之地，這也讓原有的機車大廠深感震撼，原有的機車龍頭品牌包括光陽、三陽、山葉也紛提因應之道。

由於Gogoro搭載相當於白牌機車的動力，也對原本主打電動自行車的中華車e-moving加緊腳步，在今年推出同等級的電動機車應戰。

讓台灣電動機車發展環境在全球居領先地位的關鍵，機車業者認為，Gogoro採高密度布建換電站是關鍵；過去包括電動機車、電動自行車只有「充電」這個選項時，電動機車（含電動自行車）最大的問題即在於「續航力」，燃油機車在一桶油的續航力至少都是100公里起跳下，電動機車只能被定位為小區域使用的交通工具，甚至不被列為通勤族的選項。

但Gogoro提出「換電」的方案後，解決了電動機車的續航力問題，雖然目前市場主要推出電動機車的品牌，仍在為「充電」或「換電」孰為主流爭論不休，但可以確定的是，現有車款的續航力，已經可以滿足大多數機車族的需求。

在性能差距拉近下，消費者在選擇電動機車取代原有的燃油機車時，包括「外型」、「價格」就成為被納入考量的主要因素；Gogoro一向以外觀設計見長，但在山葉EC-05及中華車e-moving IE125陸續上市後，在外觀上也各有所長，讓Gogoro面臨更大的競爭壓力。

別忘了，今年還有宏佳騰、PGO等採用Gogoro換電系統的電動機車準備上市，老牌機車大廠三陽在宣布採用中油的電池系統後，對於電動機車市場也是虎視眈眈，這也讓台灣的電動機車市場，即將進入精彩可期的戰國時代。（編輯：趙蔚蘭）1080804