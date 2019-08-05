宸鴻智慧手機觸控出貨增 第2季每股獲利增逾倍

（中央社記者潘智義台北5日電）TPK-KY宸鴻科技今天公布，第2季自結稅後淨利為新台幣5400萬元，稅後稀釋每股淨利0.13元，較第1季0.06元增加逾倍，上半年合計稅後淨利7900萬元，稅後稀釋每股淨利0.19元。

宸鴻表示，第2季自結合併營收為284.5億元，較去年同期成長59.9%，主因智慧型手機及平板電腦觸控產品出貨量較去年同期大幅增加，但受到新舊產品轉換期及季節性因素影響，第2季營收較第1季減少8.7%。

宸鴻說明，儘管第2季產能利用率較第1季低，且產品組合較為不利，但受惠於生產良率提升、有效成本控管，第2季營業毛利率由第1季的3.9%略增至4.2%。

在銷售成本結構方面，宸鴻指出，受到良率提升及產品組合改變，第2季原料成本占營收比重為80.9%，較第1季82.0%略為減少；受惠於有效成本控管，第2季人工成本占營收比重為5.5%，較第1季的5.7%略為降低。

此外，宸鴻第2季折舊攤提費用金額與第1季相當，但因淡季營收規模下降，使折舊攤提費用占營收比重由第1季的6.1%增加為第2季的6.6%。

宸鴻指出，第2季營業費用12.1億元，較第1季10.9億元略增；第2季資本支出約10.1億元，主要為購置奈米銀相關新設備。受到淡季營運規模下降，第2季營運成果約略損益兩平，第2季營業淨損為1400萬元。

另外，宸鴻第2季淨利息費用約5700萬元，較第1季的8600萬元減少。第2季認列外幣兌換利益約1.1億元。截至2019年6月30日止，公司員工總人數為2萬2902人。（編輯：郭萍英）1080805