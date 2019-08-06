安全履歷保障 戴雲發：年底蓋超越百年建築

（中央社記者韋樞台北6日電）921大地震屆滿20年，研發出「Alfa Safe耐震系統工法」的建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，繼鋼筋加工自動化後，目前推動系統模板，預計今年底於文山區或桃園興建超越百年建築。

2014年由戴雲發創立的「建築安全履歷協會」，源自921大地震後對台灣建築品質的震撼，希望將921大地震倒塌受損大樓，設計施工的十大危險基因，透過建築內部鋼筋混凝土結構及施工品質，確保能蓋出禁得起地震考驗的建築。

戴雲發表示，建築安全履歷的範圍相當廣，除了鋼筋綁箍之外，還有模板、灌漿等工序均涉及建築安全。他推動鋼筋加工自動化5年來，已在宜蘭、桃園、新竹、台南、高雄等地多家中型建商的響應合作，採用建築安全履歷措施的建案多達12個。

為了更進一步確保建築安全，他研發出「Alfa Safe耐震系統工法」，繼鋼筋加工自動化後，將加強推動「Alfa Safe系統模板」，預計今年底在台北市文山區或是桃園與相關建案配合，蓋出高品質的「清水模百年建築」。

他解釋，這種系統模板是複合材料，可重複使用，不必拋棄，甚至室外牆面不用再打底粉刷，即可直接油漆或貼磁磚與石材，就能擁有超強防水能力，並可成為「超越百年的建築」；相較於傳統的木模板只能用3次就得拋棄，同時木模板澆灌出來的牆面會凹凸不平，外牆還必須由泥水工另外再補上3公分，內牆再補上2公分厚的水泥才能平整，無端增加工時和建築結構的重量負擔，不利於建築安全。

從費用上來看，戴雲發說，日本的「清水模模板」每平方公尺的工錢至少新台幣3500元，他研發的「Alfa Safe系統模板」每平方公尺2500元，傳統木模板每平方公尺1700元，工錢雖然比傳統木模板貴，但建築結構平整許多，不須再費時費工補水泥，相對划算。（編輯：楊凱翔）1080806