貿易戰難測 台塑四寶保守看下半年

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶發布7月營收，均比去年同期衰退，合計約新台幣1265.98億元，年減12.75%。台塑四寶表示，美中貿易戰和日韓之間的貿易爭端難測，保守看待第3季和下半年營運。

台塑7月合併營收為175.11億元，月減4.6%，年減10.2%；南亞合併營收245.63億元，月增11.7%，年減13.6%；台化合併營收為274.58億元，月增6.5%，年減19.9%；台塑化合併營收570.66億元，月增3.1%，年減9.0%。合計1265.98億元，月增4.2%，年減12.7%。

台塑董事長林健男表示，第3季有70億元的現金股利入帳，獲利優於第2季，但因歲修廠次增加，第3季營收會比第2季少，由於全球有許多國家調降利率，美國日前宣布降息1碼，日本央行7月30日宣布維持低利到明年春天，歐洲央行也啟動量化寬鬆，這種情形有利石化業出口。

林健男指出，第3季是石化業傳統旺季，但由於美中貿易戰升溫，可能導致旺季不旺，再加上日韓之間又起貿易爭端，以及中東地緣政治的不穩定，經濟下修的風險加大，台塑將保守看待下半年營運。

南亞董事長吳嘉昭說，美中貿易戰增加營運成本，並使得供應鏈板塊移動，衝擊全球生產秩序；此外，日韓之間貿易衝突升溫，對電子材料業干擾更大，客戶變得保守觀望、產能過剩，因此南亞對後續整體環境看法保守，估8月營收比7月微增，第3季營收與第2季持平。

吳嘉昭指出，美國要加徵中國3000億美元商品關稅，包括手機和電腦都在其中，嚴重影響電子材料業，再加上日韓之間的貿易衝突，電子材料客戶補庫存的意願降低，且其中一個零件斷鏈，其他零件就等同供給過剩，後續變化實在難測，南亞對後續保守以待。

台化副董事長洪福源說，原本預估7月營收好過6月，第3季合併營收比第2季好，第4季又比第3季好，且擔心大陸的浙江石化、中石化等新產能開出會衝擊市場，但美中雙方化解貿易戰紛爭的行動並沒有帶給市場新希望，貿易戰反讓市場變得非常保守。

洪福源認為，去年發生貿易戰時，市場認為供應端可以吸納關稅增幅，但如今人民幣、新台幣競相貶值，但要再彌補10%的關稅幅度會相當困難，下半年能否維持旺季，要好好觀察，目前仍保守以對。

台塑化總經理曹明表示，貿易戰爭影響美中兩國經濟成長，相對油價及用油需求下滑，但沙烏地阿拉伯和俄羅斯等決議每日減產150萬桶的措施延長至明年，加上伊朗遭制裁，出口量一路遞減等因素，將抵銷負面影響。 （編輯：郭萍英）1080806