材料上半年每股賺2.74元 貿易匯率戰受惠股

（中央社記者韋樞台北6日電）隨著醋片廠及絲束產能擴增效益逐步顯現，材料-KY第2季EPS 1.22元，毛利和營業利益率雙創新高，上半年EPS 2.74元。材料-KY說，產品銷售以美元為主，反受惠這波貿易匯率戰。

材料-KY發布新聞稿，第2季合併營收5億4933萬元，年成長32.41%，毛利1億6940萬元，營業淨利1億760萬元，毛利率及營業淨利率分別達到30.84%及19.59%，創下單季歷史新高紀錄。第2季歸屬母公司淨利5622萬元，EPS 1.22元，勝過去年同期的0.73元，上半年EPS合計2.74元，創3年來新高。

材料-KY7月營收再度繳出好成績，營收達1.87億元，月成長1.51%，年成長38.56%。

材料-KY表示，美中兩國陷入貿易戰和匯率戰，對材料-KY銷售以美元為主的企業更是一大利多。現今中美貿易戰戰火愈演愈烈，材料-KY將是貿易戰的受惠股，業績將更加火熱。

材料-KY指出，由於材料-KY係生產醋酸纖維素及絲束，全世界只有幾家大廠在供應，屬寡占的產業。絲束主要銷售地區為南美、北非、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國地區，皆非美國市場。村料-KY正逐步擴增產線，經濟規模的效益會更為顯現。（編輯：郭萍英）1080806