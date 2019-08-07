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台塑四寶保守看下半年 台塑化股價百元保衛戰

最新更新：2019/08/07 10:39

（中央社記者韋樞台北7日電）台塑四寶7月營收均比去年同期衰退，合計約1265.98億元，年減12.75%。台塑四寶憂貿易戰和日韓貿易爭端難測，保守看第3季和下半年營運，今天股價平低，台塑化面臨百元保衛戰。

台塑四寶今年營運狀況不佳，分別於6月底到7月初除權息後，股價一路走低，近日均在低檔盤旋，台塑化是四寶唯一股價仍在百元以上的個股，但今天股價開平走低，盤中最低新台幣100.5元，跌幅1.47%，面臨百元保衛戰。

台塑開平走低，盤中最低95.3元，跌幅0.52%；南亞走勢與台塑相同，盤中最低68.1元，下跌0.29%；台化開平震盪，力守平盤89.2元價位。

台塑董事長林健男昨天指出，第3季是石化業傳統旺季，但由於美中貿易戰升溫，可能導致旺季不旺，再加上日韓之間又起貿易爭端，以及中東地緣政治的不穩定，經濟下修的風險加大，台塑將保守看待下半年營運。

台化副董事長洪福源認為，去年發生貿易戰時，市場認為供應端可以吸納關稅增幅，但如今人民幣、新台幣競相貶值，且要再彌補美國加徵中國出口美國3000億美元商品10%的關稅幅度會相當困難，下半年能否維持旺季，實在要好好觀察，目前仍保守以對。

台塑化總經理曹明表示，貿易戰影響美中兩國經濟成長，相對油價及用油需求下滑，但沙烏地阿拉伯和俄羅斯等決議每天減產150萬桶的措施延長至明年，加上伊朗遭制裁，出口量一路遞減等因素，將抵銷負面影響；所幸第3季台塑化煉油產能利用率約94%，烯烴產品約81%，且原油和成品油之間煉油價差約每桶7.7美元，比先前好一點，第3季本業可望因為大型歲修告一段落而趨穩。（編輯：黃國倫）1080807

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