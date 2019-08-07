捷敏-KY中國客戶占比家數看增 今年業績拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）捷敏-KY下半年可受惠中國本土化客戶訂單升溫，預估今年中國客戶占比和家數增加，整體訂單能見度估2個月，法人預期今年業績有機會創新高。

法人指出，捷敏-KY今年上半年受到美中貿易戰影響、客戶訂單觀望，不過第2季之後受惠部分中國客戶啟動國產化，捷敏-KY在中國客戶比重提升，抵銷貿易戰陰霾。

觀察第2季表現，法人預期捷敏-KY第2季毛利率可接近30%，每股稅後純益可較第1季1.11元微增。

展望下半年，法人看好捷敏-KY中國客戶在功率半導體封測訂單成長，預期公司生產基地續以上海和合肥為主，預估今年中國客戶業績占比可提升到10%以上，中國客戶家數可到10家以上。

從訂單能見度來看，目前捷敏-KY訂單能見度到2個月之後。

展望今年業績，法人預估捷敏-KY今年業績可望成長低個位數百分點，有機會創歷史新高，毛利率可站上3成，每股稅後純益力拚5元。

捷敏-KY自結7月合併營收新台幣3.12億元，比6月成長4.16%，較去年同期微增0.69%，法人指出捷敏-KY 7月營收創單月新高。累計今年前7月自結合併營收19.55億元，較去年同期微增0.13%。

捷敏-KY提供高低壓功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）、絕緣柵雙級型電晶體（IGBT）、二極體（Diode）及電源轉換或電源管理IC 等封裝測試服務，產品主要應用在通訊、電腦和筆電主機板及週邊產品、家電消費性電子產品、以及需要電力系統供運轉的車用電子及工業用設備機具等。（編輯：黃國倫）1080807