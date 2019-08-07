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茶飲旺季報到 雅茗-KY7月營收登歷史次高

最新更新：2019/08/07 16:16

（中央社記者江明晏台北7日電）邁入茶飲銷售旺季，雅茗-KY旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」擴張全球版圖，在美國加速展店，加盟商原物料備貨需求強勁，激勵7月營收2.15億元，月增17.08%，創同期新高、歷史次高。

台灣珍奶在全球掀起熱潮，雅茗天地集團加大國際布局力道並加速拓點，除與日本京王集團持續合作，「快樂檸檬」在美國市場也傳捷報，舊金山年底店數可達30家，雅茗「快樂檸檬」可望在這波「瘋珍奶」熱潮中，成為美西市場的台灣珍奶龍頭品牌。

由於美國食安嚴格，且連鎖加盟制度健全完整，「快樂檸檬」成功進入美國市場，等同取得全球展店的「通行證」，美國單店營收約大陸單店3至4倍，法人看好，「快樂檸檬」在美國順利展店將快速推升集團營收。

雅茗-KY受惠邁入傳統茶飲銷售旺季，旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」加速擴張全球版圖，使得加盟商原物料備貨需求強勁，7月合併營收2.15億元，年增3.34%、月增17.08%，創同期新高並登上歷史次高；累計今年前7月合併營收13.2億元，年增4.28%，續創歷年同期新高紀錄。

觀察「快樂檸檬」在海外市場布局，目前除已進駐舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓、聖地牙哥、西雅圖、賭城等地以外，7月再於奧勒岡州波特蘭以及芝加哥雙雙簽下新代理商，預計兩年開出9店。8月也將於聖地牙哥和舊金山再開出3家店，舊金山年底總店數預計可達30家。

在日本市場方面，「快樂檸檬」東京新宿車站店開幕至今人潮不斷，再加上最近日本掀起的珍奶熱，門店單日可賣出超過千杯，單店營收為大陸單店的5倍， 吸引全球代理商表達加盟意願，預計8月將再插旗福岡開店。

「快樂檸檬」持續導入品牌升級新店型，截至7月底中國地區已有近150家品牌升級店，升級後單店業績可較同期有雙位數成長。展望下半年，雅茗-KY看好，除了旺季再加上集團全球展店效益，第3季營收力拚再攀高峰，集團全年營收及獲利成長可期。（編輯：楊玫寧）1080807

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