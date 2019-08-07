業者喊貶新台幣 央行：匯率穩定有助廠商報價

（中央社記者潘姿羽台北7日電）機械公會日前喊話，新台幣匯率應貶到33元，助機械業出口競爭力；但其實央行7月底已經表態，將尊重市場機制，而且新台幣匯率維持動態穩定，也有助於進出口廠商對外報價與經營。

美中貿易戰愈演愈烈，機械公會憂心人民幣重貶可能引發匯率戰，呼籲央行不能置身事外，新台幣匯率應貶值到33元，否則人民幣貶值，會增加中國大陸機械產品出口的競爭力，對台灣廠商也產生出口競爭的壓力。

每逢市場動盪，都會有業者對於新台幣走勢表達看法，不過央行的態度，其實從7月30日臉書官方粉絲團的發言就能看出端倪。

央行指出，國內匯市的主要參與者包含進出口商、外資，投資理財的個人、公司及金融機構，以及出國旅遊的一般民眾等，他們對外匯都有不同的需求跟供給，而市場成交的匯率往往不能滿足個別參與者或特定產業所期待的價位，央行原則上尊重市場機制。

央行表示，匯率穩定有利於民眾從事跨國投資理財與旅遊，並有助進出口商對外的報價與經營；如果短期資金鉅額集中進出，導致匯率波動劇烈的情形下，央行則會進場調節，維持新台幣匯率動態穩定。（編輯：鄭雪文）1080807