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東陽7月營收月增11.5% 今年獲利看增

最新更新：2019/08/08 09:24

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件大廠東陽7月自結合併營收新台幣18.34億元，月增11.5%。法人預估，東陽今年獲利可較去年成長6%到8%。

東陽自結7月合併營收18.34億元，較6月16.44億元成長11.53%，比去年同期17.88億元增加2.55%。

累計今年前7月東陽自結合併營收124.25億元，較去年同期138.4億元減少10.22%。

從售後維修市場（AM）事業來看，東陽AM事業7月自結營收13.27億元，較去年同期成長9%，前7月自結累計營收91.29億元，較去年同期累計成長6%。

公司指出，持續強化水性底塗產品及電鍍產品優勢，提高製程良率，維持整體生產順暢度。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業7月自結營收5.07億元，前7月份自結累計營收32.96億元。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到24.5%到24.8%區間，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過新台幣20.5億元，上看20.8億元，較去年成長6%到8%區間，今年每股純益有機會超過3.5元。

展望東陽今年下半年營運，法人指出，東陽AM事業比重可望提升，由於AM事業毛利相對較高，儘管第3季是AM市場淡季，不過仍有助東陽第3季毛利率表現。

法人表示，東陽持續擴展AM版圖，積極開發新模具，自建電鍍廠，收回部分電鍍件改為自製，受惠美國景氣持續升溫，今年AM事業可望帶動東陽業績成長。（編輯：李信寬）1080808

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