外資看環球晶明年有3風險 維持賣出評等

（中央社記者吳家豪台北8日電）亞系外資認為，半導體矽晶圓廠環球晶明年將面臨長約陸續到期、折舊暴增、現貨價格波動等風險，維持賣出評等與目標價205元；美系外資維持減碼評等和目標價275元。

環球晶股價今天下跌6元開出，盤中低點來到283元、跌幅約3.4%；至10時16分左右，成交量超過6130張。

亞系外資發布研究報告表示，雖然5G題材帶旺半導體產業前景，仍審慎看待矽晶圓廠，尤其環球晶將在2020年面臨3大風險。第一，當環球晶的長約陸續到期後，可能用現貨價格重新議價。第二，環球晶啟用南韓新廠後，明年折舊費用可能暴增40%到50%，但大多數同業今年已反映折舊費用。第三，今年第3季現貨價格已低於長約價14%到28%，對環球晶的長約不利。

亞系外資指出，日本矽晶圓大廠Sumco今年第3季獲利展望遠低於市場預期，情況類似環球晶未來面臨的3大風險，故將環球晶2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值下修4.2%、0.1%、2.5%至30.52元、19.54元、16.67元，維持「賣出」評等和目標價205元。

美系外資預期，今年下半年環球晶的矽晶圓出貨和平均售價將同步下滑，原因是記憶體和類比晶片等半導體庫存仍有風險，推估第3季現貨價格可能低於長約價格5%到10%，環球晶第3季營收可能季減4%、年減7%。

從採用現貨價格的專案占今年第3季營收約25%來看，美系外資預期明年環球晶長約占營收比例僅60%到70%，意味著將更容易受到現貨價格波動的衝擊，維持環球晶「減碼」投資評等和目標價275元。（編輯：張均懋）1080808