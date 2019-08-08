宏碁財報不如預期 港系外資目標價降到19.5元

（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁第2季財報不如預期，港系外資認為，宏碁面臨總體經濟、差異化的難度增加、轉型計畫仍需時間等風險，重申持有評等，目標價從新台幣21.5元調降到19.5元。

宏碁股價今天盤中最高來到18元，漲幅近2%；至12時20分左右，成交量約5100張。

港系外資發布研究報告分析，宏碁今年第2季每股盈餘（EPS）0.13元，季減43%，年減55%，低於市場預期；第2季營收約550億元，季增約1%，但年減6%，主因去年同期電競產品與Chromebook出貨強勁而墊高基期。

港系外資認為，晶片大廠英特爾（Intel）優先供貨高階中央處理器的策略，限制了宏碁今年第2季出貨動能，因為宏碁的商用電腦占比偏低，但商用電腦卻是全球個人電腦市場第2季出貨年增5%的主要推手。

此外，宏碁今年第2季毛利率10.8%、營業利益率1.1%，皆低於去年同期的毛利率11%、營業利益率1.6%，原因是因應美國市場可能加徵關稅而提前拉貨、導致成本上升，加上營收規模縮減所致。

宏碁除了毛利率及營業利益率較低，導致獲利不穩定之外，港系外資也指出，個人電腦市場近年來持續整併，將排擠宏碁等次要品牌的空間；研調機構IDC數據顯示，今年第2季前3大個人電腦品牌聯想、惠普、戴爾合計市占高達67%，為史上之最，對於宏碁等規模經濟下滑的次要品牌而言，將影響市場地位。

港系外資直言，儘管宏碁過去兩年靠電競翻身，但隨著電競市場成長並墊高基期，電競產品成長率已放緩，同業競爭加劇也開始壓縮電競產品的獲利空間。

宏碁已啟動「雙軸轉型」，一方面透過ConceptD系列產品主打創造者和設計師需求，試圖找出新藍海；另一方面透過子公司聚焦新應用，例如搭載Chrome作業系統的商用產品、網路安全服務等。但港系外資認為，宏碁子公司新應用仍需時間才能明顯貢獻，而且其他業者也跟進搶攻創作者和設計師市場，導致產品差異化的挑戰更大。

為反映營收下滑、獲利率改善幅度放緩，港系外資將宏碁2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值下修7.1%、6.5%、3.9%至1.26元、1.41元、1.57元，重申「持有」投資評等，目標價從21.5元下修到19.5元。（編輯：趙蔚蘭）1080808