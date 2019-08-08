安控廠上半年表現不同調 奇偶獲利年增逾4倍

（中央社記者韋樞台北8日電）安全監控大廠奇偶科技在產品組合優化和組織精簡下，上半年營業利益由虧轉盈，稅後盈餘新台幣4956萬元，年增391%，每股盈餘（EPS）0.56元；另一大廠陞泰上半年持續虧損，每股虧損0.77元。

奇偶上半年合併營收7億200萬元，年減4.86 %；營業毛利2億6402萬元，年增2.4%，毛利率37%，勝過去年同期的34.94%；上半年營業利益1556萬元，營業利益率由去年的-10%轉盈為2%；稅前盈餘5909萬元，稅後盈餘4956萬元，年增391%，每股稅後盈餘0.56元，較去年同期0.11元成長逾4倍。

奇偶表示，上半年受惠網路攝影機產品組合優化，推升整體毛利率優於去年同期；加上上半年組織精簡費用調降，營業利益也由虧轉盈。

奇偶指出，人工智慧及物聯網應用為奇偶近年開拓的重點，相關新產品持續開發完成。在智慧樓宇和智慧零售解決方案需求最高的設備，是人臉偵測與人臉辨識功能網路攝影機，目前已有多款產品上市，其中有兩款產品在去年底就已通過物聯網資訊安全合格驗證標章，成為台灣第一家取得此資安標章二級認證的網路攝影機設備廠商。

另一家安控廠陞泰也通過上半年財報，上半年合併營收3億5468萬元，年減23.16%；合併營業毛利4118萬元，年減47.29%；合併營業淨損6963萬元，年減159.43%；歸屬母公司業主淨損6121萬元，每股基本虧損0.77元，較去年同期每股虧損0.11元進一步擴大。（編輯：張良知）1080808