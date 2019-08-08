綠能產品營運加速 達方下半年營運審慎樂觀

（中央社記者韓婷婷台北8日電）達方電子第2季EPS為0.83元，各項獲利指標均較上季提升，上半年EPS為1.53元，展望下半年，董事長蘇開建表示，綠能成長動能轉強，營運審慎樂觀將優於上半年。

達方電子今天舉行法人說明會，公佈第2季合併營收新台幣50.1億元，較上季成長24.5%。稅後淨利新台幣2.6億元，較上季成長20.6%，稅後每股盈餘0.83元。上半年合併營收新台幣90.3億元，稅後淨利新台幣4.76億元，稅後每股盈餘1.53元。

蘇開建表示，第2季營運在電腦CPU缺貨問題趨緩下鍵盤出貨提升；綠能產品營收貢獻逐漸顯著；MLCC等被動元件的表現則受制於通路存貨與需求疲弱；整體而言，第2季營收與各項獲利指標均較上季提升。因鍵盤獲利改善，綠能開始賺錢，營收占比從5%至10%翻倍成長到10%至15%，明年成長動能可望達到一定規模，預計進一步拉升到25%以上的水準。

展望第3季，達方審慎樂觀。蘇開建指出，下半年在貿易戰等不確定因素影響下，旺季的拉貨力道雖仍待觀察，但策略布局的整合效益將逐步顯現。目前預期下半年營運將優於上半年，明年有機會再優於今年。未來還是持續調整體質為主，增加價值的營收拉高毛利率為主要目標。

至於被動元件產品，蘇開建表示，市場上庫存去化差不多，不過製造商手上還有一些貨，價格預期到年底前都可以持穩。

達方跨足電動自行車以自有品牌BESV深耕多年，以黑馬之姿拿下日本高端市場15%市占，在日本市場打下基礎後，回攻台灣再攻韓國，以每年倍增速度成長，今年將前進歐、美市場，以荷蘭做為起點延伸到德國，也將進軍美國市場；接下來看準中國大陸新法規上路，有助電動摩托車改成電動腳踏車的潮流，將鎖定高端消費族群。

蘇開建表示，達方今年電動自行車全年目標設定3至5萬台，明年目標是成長6成，動能將會來自次品牌，除了高端自行車外，明年將推出次品牌平民車，擴大市場規模，進一步透過規模經濟拉升毛利率，預計未來將成為主力動能。（編輯：鄭雪文）1080808