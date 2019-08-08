聯想電競拚增雙位數 發豪語打進台灣前3強

（中央社記者吳家豪台北8日電）個人電腦大廠聯想旗下電競品牌Legion今天在台發表9款新產品，聯想台灣區總經理林祺斌看好今年電競產品將持續成長雙位數百分比（10%以上），目標搶進台灣電競市場前3名。

聯想自2017年起正式進軍電競市場，於美國消費性電子展（CES）中推出電競品牌Legion，今天在台發表6款筆電、2款桌機和1款曲面顯示器。聯想也宣布Lenovo Legion聯威旗艦店正式開幕，提供更多的電競周邊。

林祺斌表示，聯想電競品牌Legion自2017年起在台上市後，成績表現出色，預估2019年Legion市占率將提高2倍，銷售量將達到雙位數百分比的成長，並看好台灣電競整體市場的發展潛力。

林祺斌分析，在家用個人電腦（PC）市場中，電競占比接近20%，若電競持續雙位數百分比的成長，未來2到3年內電競在家用PC市場營收占比將達40%到50%，聯想希望內部的電競占比能接近市場水準。

他指出，聯想今年在台灣電競市場的目標是出貨量與營收都成長雙位數百分比，並挑戰華碩、微星、宏碁的領先地位，期待打進台灣電競市場前3名；從聯想目前投入的資源來看，難度並不大，最重要的是提高用戶滿意度，有機會「後發先至」。

媒體詢問聯想電競產品優勢，林祺斌認為，首先在產品面，聯想致力創造差異化；其次，在顧客面，聯想持續傾聽客戶聲音，推出能兼具工作及生活娛樂的產品；第三，聯想持續研發新技術，不斷優化使用者體驗。

針對玩家社群，聯想除了預計年底參加LAN Party電競派對WirForce及2020年的台北國際電玩展之外，也將持續舉辦和晶片大廠英特爾（Intel）合作的亞太區「Legion菁英賽」電競比賽，為電競好手提供相互切磋的平台。（編輯：郭萍英）1080808