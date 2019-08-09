博通計劃3356億元 併購賽門鐵克企業安全事業

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國半導體大廠博通公司（Broadcom）今天宣布，計劃以107億美元（新台幣3356億元）併電腦安全軟體商賽門鐵克（Symantec Corp.）企業安全事業，進一步多元化公司業務。

繼媒體報導博通想要買下整個賽門鐵克破局後，博通披露了這筆全數現金交易的計畫。

併購賽門鐵克旗下事業，讓這家總部由新加坡遷回美國的科技大廠除供應硬體產品，也兼具安全軟體。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）說：「併購（網通公司）博科（Brocade）和（IT管理軟體公司）組合國際電腦（CA Technologies）後，這筆交易代表我們公司策略下一個合理的步驟。」

賽門鐵克表示，這筆交易將讓他們專注發展消費者安全軟體。

賽門鐵克臨時總裁暨執行長希爾（Rick Hill）指出：「這是一筆改革性的交易，應會立即極大化股東價值，同時維持在消費者網路安全單一業務中，具備可預測性、成長性和一致強勁獲利性的優勢。」

博通在總部仍設在新加坡時，曾惡意提議併購美國行動晶片大廠高通公司（Qualcomm），但去年因白宮以國家安全為由阻擋交易而以失敗收場。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080809