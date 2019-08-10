博通併賽門鐵克事業 專家：兼具財務策略效益

（中央社記者張建中新竹10日電）美國半導體廠博通（Broadcom）宣布以107億美元收購賽門鐵克（Symantec）企業安全事業。工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨認為，對博通兼具財務與策略效益。

博通與賽門鐵克在這宗交易激勵下，股價同步走高，分別漲4.75美元及0.07美元，漲幅1.75%及0.31%，比起那斯達克指數下跌80.015點，跌幅達1%，兩公司股價表現相對強勢。

楊瑞臨表示，博通先前曾惡意提議併購手機晶片廠高通（Qualcomm），因白宮以國家安全為由阻擋交易而以失敗收場。博通之後陸續收購博科（Brocade）和組合國際電腦（CA Technologies），如今又要收購賽門鐵克企業安全事業。

觀察博通一連串收購動作，高通與博通同為晶片廠，且產品線以消費性的手機晶片為主，與博科、CA與賽門鐵克企業安全事業屬性差異大，楊瑞臨認為，博通的收購行動應以財務面為主要考量，除可挹注營收與獲利外，投資報酬率也是重要評估指標。

隨著人工智慧（AI）與5G發展，資訊安全在資通訊產業的重要性將更趨重要，軟體又是重中之重，楊瑞臨說，博通收購賽門鐵克企業安全事業對未來營運發展將兼具策略意義。

楊瑞臨表示，博通惡意併購高通遭到挫敗，對博通發展是一重要轉捩點，因為博通之後併購觸角逐步轉向軟體業，發展方向與英特爾（Intel）相似，朝雲端、資料中心邁進。

楊瑞臨說，在當前技術發展快速時代，自主研發恐緩不濟急，博通不斷透過併購壯大，台灣廠商或許可以跟進更積極併購，強化競爭力。（編輯：郭萍英）1080810