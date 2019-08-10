人民幣兌美元破7 目的顧慮影響一次看懂

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）5日人民幣兌美元貶破死守已久的「7元」大關，全球股匯市驚嚇重挫，但隨人民幣貶勢未如預期急遽後，亞幣由貶轉升；人民幣後市如何發展、貿易戰戰線是否延燒至貨幣戰，外銀、學者這樣解讀。

不滿美中貿易談判牛步，2日美國總統川普突然在推特上揚言，將於9月1日對剩餘3000億美元中國商品加徵10%關稅，瞬間拉高市場緊張氛圍。隨川普投下變化球，中國也反擊，宣布停止向美國採購農產品；本週更先後鬆手讓人民幣兌美元的在岸、離岸及中間價貶破「7元」重要心理關卡，為2008年金融海嘯以來首現，刺激川普隨即點名將中國列入匯率操縱國。

美、中雙方你來我往，引發外界擔憂，中國人行可能促貶人民幣作為對抗美國貿易戰武器，加上今年以來已有不少國家央行態度「轉鴿」，光本週就有印度、泰國、紐西蘭及菲律賓等4央行有降息舉動，更使市場關注，貨幣戰、貨幣競貶是否真會發生。

●人民幣兌美元匯價「破7」，中國人行真要「放手」？

5日人民幣兌美元在岸及離岸價格雙雙貶破7元兌1美元大關，8日中國外匯管理局公布的人民幣中間價也「破7」，皆為2008年金融海嘯以來首見，挑動全球市場敏感神經。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，觀察本週人民幣中間價雖連日下調，至8日降至7.0039元兌1美元，創逾10年新低，不過，下調幅度接連幾日小於市場預期。根據官方公式，人民幣中間價主要是由前天收盤價、對一籃子貨幣變動情形及「逆週期因子」決定，其中「逆週期因子」屬於中國央行的「政策性調控」手段。

劉家豪向中央社記者解釋，6日及7日實際中間價下調幅度，都小於市場根據客觀數據計算的結果，反映中國人行實際上是利用「逆週期因子」，拉回人民幣貶幅，表態雖然不再「守7」，但也無意加速促貶人民幣，也未對匯價「放手」；當市場解讀到上述訊息，人民幣等亞幣即普遍由貶轉升。

中經院大陸經濟所所長劉孟俊也認為，雖然人民幣「破7」，但連日以來匯價也暫時僅在7元關卡上下震盪盤旋。雖然市場對「破7」反應劇烈，但對中國人行來說，面對目前情勢，未必需要耗費更多外匯存底，將7元當成底線，反而可消除市場對護盤的心理預期。

劉孟俊指出，另一方面，判斷人民幣「破7」偏向中國採取的預防性動作，9月川普若針對剩餘3000億元中國商品加徵10%關稅，還有空間以貶值來因應；不過，根據市場估算，若美國進一步將加徵關稅拉高至25%，人民幣貶值也難抵銷衝擊，長期來看，匯率應不會是化解關稅打擊的主要解方。

●人民幣接下來怎麼走，中國人行真可無後顧之憂進行促貶？

渣打主管劉家豪預估，人民幣將持續面臨貶值壓力，但會呈現緩貶格局；估算假設美國真的再對剩餘3000億美元中國商品加徵10%關稅，人民幣兌美元貶到7.2至7.25元可抵銷衝擊，假設上述情況發生，人民幣可能緩步朝此價位靠攏。對中國人行來說，人民幣貶太多，進口價格將相對變得太貴，衍伸內需問題，也會造成償還外債壓力升高。

中經院學者劉孟俊也指出，因為一些內部壓力，人民幣很難大貶或久貶，首先，中國石油、糧食很高比重都靠進口，人民幣貶太低，立刻會對進口物價、通膨造成走升壓力；其次是，中國短期須償還的外債比重偏高，人民幣貶值，將升高償債成本。

劉孟俊表示，中國雖然企業債、地方債、家庭債等債務總計占GDP比重與歐美等國差不多，但實際上很高比重都是在2008年後快速累積的債務，不像歐美國家是長期累積，短期還款壓力更高。累計至2018年底，中國外債餘額達人民幣1兆9652億元，其中，短期債務比重就高達64.7%，加上中國金融系統性風險仍高，都是牽制人民幣難以長期或過度貶值的因素。

●人民幣「破7」，多國央行宣布降息，繼貿易戰後，貨幣戰真會開打？

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，中國人行讓人民幣「破7」，看來警告意味較強，並非放手促貶，反映在本週人民幣匯價，走勢也是由貶轉升。

他指出，另一方面，為怕資本外逃或外資縮手，中國一直對外喊話，維持市場信心，加上中國希望能提升人民幣國際化，推動一帶一路，人民幣若一直貶值，市場反而更信仰美元，不利保持人民幣國際地位，綜合判斷認為，人民幣「破7」目的並非要要開啟貨幣戰。

孫明德表示，確實今年以來已有近20國央行陸續降息，美國聯準會（Fed）8月1日也預防性降低1碼，但都是考量經濟發展，重點在於自保，拿起的是盾牌，不是為了競貶開戰。

他說，貿易戰開打後，全球經貿情勢開始走弱，尤其是出口導向國家，不少經濟數據轉為疲弱，目前看來降息大多是為了以寬鬆貨幣政策，刺激國內經濟，與過去以貶值作為武器，提升出口表現的模式並不相同。（編輯：郭萍英）1080810