越南台灣形象展 綠能科技珍珠奶茶受青睞

（中央社記者吳柏緯河內11日電）歷年規模最大的「越南台灣形象展」，共吸引近1.8萬人次參觀。綠能與節能科技、醫療科技領域廣受青睞。首度參展的「冷鏈產業鏈」則吸引超過百家越南廠商詢問。

中華民國對外貿易發展協會舉辦的「2019越南台灣形象展」昨天落幕，共有170個橫跨電商、餐飲、冷鏈與製造業不同領域的台灣廠商參展，不但是歷屆最大規模，也是參與廠商最多的一次。

貿協指出，這次展會中，台灣之光「珍珠奶茶」依舊對越南市場有不小的吸引力，引起許多參展民眾與買家關注，且有不少越南在地的飲料廠商、通路業者主動與參展的台灣茶葉與原料供應商接觸，洽談合作可能。

此外，今年首度參展並設置展覽館的「物流冷鏈產業鏈」也受到越南在地物流業者的關注。貿協表示，台灣冷鏈系統的價格比起日、韓，有相當的競爭力，非常符合同樣以小農為主的越南市場的需要，展覽期間已有超過百家的越南企業詢問，甚至有兩家越南知名的物流業者，主動邀請參展商實地考察規劃中的物流園區。

「綠能與節能科技」相關的廠商，同樣在這次展會中傳出捷報。經濟部綠色貿易推動辦公室今年籌組綠色生活形象館，帶領相關產業廠商前進河內。其中，應用材料廠商億高的屏蔽膜，最高能省下30%的電力需求，對於在氣溫高、電費貴又不穩定環境的廠商有極大的吸引力，現場有超過10家買主洽談，估計未來商機可達500萬美元；陽昇綠能開發的光導照明系統將白天自然光源導入廠房，因為陽光成為主要光源，因而大幅減少用電。目前已有越南物流業者計畫將該系統建置在倉庫。

「醫療科技」的合作也有突破。成立已百餘年的越德醫院是越南最大的醫院之一，也透過這次的展會與榮總確立未來胰臟移植技術及醫事人員訓練的合作方向。此外，台大醫院則確定為越德醫院就單肺移植、肺葉移植、雙肺移植及心肺移植醫院進行醫生與技術長期代訓。

結束了今年「越南台灣形象展」後，貿協將於今年9月底前進印尼泗水，舉行「印尼台灣形象展」。其中引人關注的看點之一，國家太空中心首度參展，將展示台灣的航太成果，包含福衛五號的衛星影像，以及獵風者衛星的重要元件都將一併展出。（編輯：蘇志宗）1080811