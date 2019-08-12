亞光上半年每股賺1.79元 極限小鏡頭明年有成

（中央社記者韓婷婷台北12日電）亞光第2季稅後盈餘4.03億元，季增300%，年增38%，EPS為1.43元，上半年EPS為1.79元，年增31%；亞光董事長賴以仁預期，應用在極限小頭的G+P鏡頭明年可望開花結果。

亞光今天召開線上說明會，公布第2季季報表現亮眼，進入產業旺季，亞光第2季營收新台幣50.7億元，季增23%，受惠營收規模經濟效益擴大，加上緬甸廠效益顯現，毛利率攀升至20.2%，較上季17.1%成長3.1個百分點，年增0.5個百分點，稅後淨利4.03億元，季增300%，年增38%，每股盈餘1.43元，較上季0.36元大幅成長近3倍；其中，匯兌收益貢獻約9500萬元。

亞光累計上半年營收為91.78億元，跟去年同期相當，毛利率為18.8%，較去年同期19%略減，稅後淨利5.04億元，每股盈餘1.79元，年增31%。

展望第3季，賴以仁表示，第3季有中美貿易戰變數，客人基本上比較保守，目前看來仍然是旺季現象，預估與過往差異不大，相對去年而言還算不錯。

至於外界高度觀注的手機鏡頭進展，賴以仁表示，亞光主要鎖定玻璃加塑膠片（G+P）的混合鏡頭，G+P的優勢主要在5倍以上變焦鏡頭及極限小鏡頭（又稱水滴鏡頭）的應用。

賴以仁指出，全螢幕手機趨勢下，為解決手機前置「瀏海」問題，目前手機廠趨向以極限小鏡頭克服，亞光近年積極布局混合鏡頭市場。賴以仁並預估，極限小鏡頭可望在2020年開花結果，目前已有2家客戶在配合中。

至於以G+P的多倍數變焦的潛望式鏡頭設計，亞光也持續布局中，至於何時有機會正式導入，賴以仁表示，G+P可提高進光率，提高解像度，真正進度仍需視客戶端發展。

亞光自結7月營收達17.58億元，月增3.4%，為11個月來高點，年增0.2%；累計前7月營收109.35億元，年增0.35%。（編輯：郭萍英）1080812