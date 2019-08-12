更多編輯台推薦新聞：
反送中集資全球登報批港府 百萬美元一小時達標
兩岸

反送中集資全球登報批港府 百萬美元一小時達標

吉昂馬岱宣布當選瓜地馬拉總統 美移民協議是重大挑戰
國際

吉昂馬岱宣布當選瓜地馬拉總統 美移民協議是重大挑戰

影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后
運動

影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港機場公告：13日上午8時前暫停亞洲國家出發航班
首頁 / 產經

工研院組雷銲儲能電池聯盟 產能良率大幅提升

最新更新：2019/08/12 16:46
工研院雷射中心執行長曹芳海（左1）串連國內廠商共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，共同投入「高能雷銲設備應用快速充放電儲能系統」，大幅提升國產動力電池產能和良率。（工研院提供）中央社記者韋樞傳真 108年8月12日
工研院雷射中心執行長曹芳海（左1）串連國內廠商共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，共同投入「高能雷銲設備應用快速充放電儲能系統」，大幅提升國產動力電池產能和良率。（工研院提供）中央社記者韋樞傳真 108年8月12日

（中央社記者韋樞台北12日電）電動車當道，需要大量電池，工業技術研究院串聯國內廠商共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，投入「高能雷銲設備應用快速充放電儲能系統」，將大幅提升國產動力電池產能和良率。

工研院今天串連國內的設備大廠台勵福公司、漢民集團負責雷射源的㵢杰公司、專職鋁電池芯廠的亞福儲能公司及電池模組儲能系統廠的達振能源公司等4家廠商共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」。

工研院雷射中心執行長曹芳海表示，動力電池對銲接技術的要求很高，過去的製程會根據不同的零組件採用不同工序以及不同的銲接方法。隨著動力電池的需求不斷擴大，先進國家與車廠如德國均已導入雷射銲接於量產線大量製造生產。

曹芳海說，「國產雷銲儲能電池合作聯盟」成立後，未來從電池芯到加工設備、雷射源及雷銲封裝，均由國產自製，打造一條龍式的動力電池生產供應鏈。目前工研院在台南已建置雷銲示範場域，也進行智慧銲深預測的專家系統開發，所採用的先進掃描式雷射銲接技術比傳統雷射點銲可提升產能5倍以上，以面加工的方式不僅降低人工依賴度，也比單點加工更適合大規模製造，在銲接良率、導電率均有顯著提升。

台灣電池協會理事長李桐進指出，台灣的電池產業鏈頗具規模，但因國內鋰電池下游應用市場規模小，使得本土鋰電池芯及材料業者過去難以依賴內需市場成長。

展望下世代的產業發展，李桐進說，動力電池將是各式電動載具及綠色再生能源搭配儲能應用的關鍵核心，更兼具高產業關聯性與高附加價值，產業應用工研院的高能雷射銲接技術，做出差異化的產品及提高品質，並顧及高安全性的電池組，將是台灣具潛力與未來性的明星產業。

工研院引用研究機構彭博新能源財經預估，2025年全球電動車累計銷售量將超過1100萬輛，2030年將突破3000萬輛。台灣目前正推動公車全面電動化，工研院已協助電巴公司率先建置第1條動力電池雷銲產線，每年可生產約30輛的電巴用鋰電模組，產線正式進入試產，未來加上雷銲儲能電池合作聯盟，可望在國內打造更具規模的產業生態鏈，搶攻未來商機。（編輯：蘇志宗）1080812

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報