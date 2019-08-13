美食-KY調整體質 第2季每股僅賺1.2元

85度C搶占中秋送禮的市場大餅，今年推出十款禮盒迎戰，估計中秋節檔期可售出超過8萬7000盒禮盒，再加上滿額加價購，相較於去年檔期營業額預估可增加3至5%。中央社記者江明晏攝 108年8月13日

（中央社記者江明晏台北13日電）美食-KY第2季關閉表現落後門市，認列一次性費用，EPS僅1.2元、上半年2.96元，低於去年同期的5.66元，但美食-KY看好第2季毛利率創高，調整體質有助下半年及明年獲利表現。

美食-KY第2季營收新台幣58.1億元，營業毛利34.9億元，均較首季成長近2%，力抗淡季效應。美食-KY觀察，第2季毛利率更寫下歷史新高、首度突破60%，顯示品牌的定價能力、生產效率都持續進步。

法人也指出，美食-KY第2季營收尚未回到去年同期水準，稅後淨利也因此不如去年；但公司也關閉表現落後的門市，第2季雖因此多認列一次性的費用，每股盈餘僅1.2元，累計上半年每股賺2.96元，低於去年上半年的5.66元，但可望幫助下半年及明年的獲利表現。

美食-KY也公告7月合併營收新台幣19.4億元，較去年同期衰退幅度收窄至5%以內，是近一年來最佳表現。累計前7月營收134.67億元，年減5.89%，法人分析，美食-KY過去3個季度營收表現持續回溫，主要是因為大陸市場的同店表現持續改善，7月更已收窄至個位數的衰退，明顯優於過去3個季度的表現。

85度C也在中國、美國與台灣等市場持續進行行銷活動挹注營收，搶占中秋送禮的市場大餅，85度C今年推出10款禮盒迎戰，估計中秋節檔期可售出超過8萬7000盒禮盒，再加上滿額加價購，相較於去年檔期營業額預估可增加3至5%。（編輯：李信寬）1080813