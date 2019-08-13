三星Note 10銷售拚比前一代增20% 明年備妥5G產品

（中央社記者江明晏台北13日電）三星今天宣布，Galaxy Note10系列將在23日開賣，看好Note 10整體銷售將比前一代Note 9成長20%，三星也強調，明年上半年已為台灣準備好5G產品。

台灣三星今天舉行Galaxy Note10系列登台發表會，宣布正式在台上市，首度以雙尺寸登場，分別為6.3吋螢幕的Note 10與6.8吋的Note 10+，主打S Pen遠端遙控升級與專業攝影功能。全球並有LTE與5G版本，由於台灣還沒有5G，三星目前引進LTE版本。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今天表示，台灣市場已備妥貨量，預估銷售將比前一代Note 9成長20%，Note 10+和Note 10的銷售比例約是70%和30%。

三星電子大中華區總裁權桂賢今天也出席台灣記者會表示，面對5G浪潮，三星早已做足準備，將以雄厚的科技實力，持續推動AI、物聯網、雲端數據及運算技術進化，實現物聯網世界願景，三星也將為台灣帶來5G裝置。

權桂賢表示，Galaxy Note 系列在台灣已銷售近300萬支，更屢登上全球銷售排行。台灣三星電子總經理李大成也表示，三星相當重視台灣市場，歷代旗艦機上市時，都特別將台灣列為首發市場。

台灣三星今天宣布，Galaxy Note10及Galaxy Note10+售價分別為新台幣3萬1900元、3萬6900元起，其中最高規版本的Note10+（12GB+512GB）售價更上看3萬9900元，開賣時間為8月23日，為全球首波開賣國家之一，8月15日開放預購。

其中，3萬9900元是三星有史以來最貴單價的手機，但陳啟蒙表示，有相關的優惠配套和舊換新方案，消費者未必會感受是最貴的手機。國內電信商與經銷通路商今天也都蒞臨記者會，將推出優惠資費方案。

目前Note 10系列在台先引進LTE版本，台灣預計明年就會開台5G，是否會壓抑現階段銷售，陳啟蒙表示，觀察各市場經驗，認為5G開台前，現有機型銷售不會受到影響，畢竟5G商轉與普及都需要時間，5G和LTE產品也會並存，以Note 10為例價差約3000元左右。

台灣5G上路後，三星會推出何種產品組合，他說，內部還在討論，觀察韓國在短短100天5G手機就衝破150萬台，看好這塊市場，而三星已經準備好明年上半年的5G商品，屆時也會有早鳥升級方案讓消費者「無痛升級」。

此外，這次三星Note 10系列在台灣引進高通處理器版本，陳啟蒙說明，「符合市場期待」，也配合系統業者，但未來的策略還是會看狀況作安排。（編輯：楊玫寧）1080813