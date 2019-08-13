中鋼遭美中貿易戰波及 上半年EPS僅0.46元

（中央社記者韋樞台北13日電）受美中貿易戰波及，下游客戶接單困難銷量少，加上原物料鐵礦砂價格走揚等不利因素影響，中鋼公司上半年營收獲利較去年同期衰退，稅後盈餘衰退35.7%，每股稅後盈餘（EPS）僅0.46元。

中鋼上半年合併營收新台幣1911億1058萬元，年減1.34%；毛利185億440萬元，年減16.39%；營業利益105億6101萬元，年減28.67%；稅前淨利105億2823萬元，年減24.15%；稅後歸屬母公司盈餘71億8050萬元，年減35.7%；EPS為0.46元，少於去年同期的0.72元。

銷售量方面，上半年累計碳鋼銷售513萬756公噸，比去年同期的554萬952公噸減少7.4%，內銷比為68%。

中鋼表示，美中貿易戰影響中鋼的下游客戶接單困難，使得中鋼本身的銷售量年減7.4%，第1季內銷盤價下跌，雖然第2季盤價上漲，但不敵首季盤價下跌，加上鐵礦砂成本節節上漲，中鋼能轉嫁下游的價格有限，上半年獲利自然受影響。

中鋼指出，目前正值下半年的鋼鐵需求旺季，大陸大型鋼鐵廠寶鋼、武鋼9月盤價每公噸調漲人民幣50元至200元，同時大陸第4季因北方霧霾空氣污染而限產，屆時供給勢必受影響，因此只能在第3季拚命趕工，推升第4季市場需求大於供給。

中鋼說，鐵礦砂7月底從每公噸120美元高價開始下滑，目前已跌到約95美元，但相對於今年初的價格還是偏高，預計8月23日開出第4季盤價有望上漲，利於下半年營運績效。

另外，中鋼公司大力推動的「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」模式通過英國標準協會（BSI） BS 8001循環經濟標準查核，BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛今天代表BSI親自頒發證書予中鋼公司，並由中鋼生產部門副總經理常致泰代表受證，中鋼也成為全球鋼鐵業首家取得BS 8001認證的廠商。

中鋼表示，轉爐石為煉鋼製程的副產品，全球鋼廠每年約產出1.5億公噸以上的轉爐石，包含日本、美國與歐盟等先進國家均將轉爐石視為再生資源與循環經濟材料，用於道路建設、土木與港灣工程、水利工程、回填材料及土壤改良等。

中鋼說，轉爐石主要化學成分與天然砂石相近，比重高於天然石，是在超過攝氏1500度的高溫環境下產出，除了完全消除戴奧辛外，毒性特性溶出試驗均通過美國MTCLP、荷蘭BMD、日本JLT以及台灣的法規標準，證明轉爐石物化性十分穩定且無毒、無害，是具有長期穩定性與環境相容性的資源環保材料。（編輯：楊凱翔）1080813