台積電核准逾2000億預算 漢唐京鼎股價走揚

（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電董事會一口氣核准高達新台幣2009.09億元資本預算，市場看好台積電供應商漢唐與京鼎等可望受惠，股價紛紛走揚。

台積電持續積極衝刺先進製程技術，並擴充先進及特殊製程產能，因應5G與高效運算客戶明年對5奈米製程需求強勁，台積電決定加速5奈米製程產能建置，今年資本支出金額將超過原訂的110億美元規模。

台積電董事會13日核准新台幣2009.09億元資本預算，預計8月起陸續投資，將用以興建廠房、建置、擴充及升級先進製程產能，及建置特殊製程產能，還包含第4季研發資本預算與經常性資本預算。

無塵室廠漢唐上半年即受惠台積電積極擴產，營運高度成長，營收達125.01億元，年增1.07倍，歸屬母公司淨利14.66億元，也較去年同期大增1.4倍，每股純益7.69元。

法人看好，台積電持續積極擴產，漢唐未來營運可望持續受惠，另外，台積電半導體設備供應商京鼎也將可同步受惠。

漢唐今天在市場買盤湧入下，股價一度達155元，漲2.5元，漲幅約1.63%；京鼎股價也一度達115元，漲6元，漲幅達5.5%。（編輯：黃國倫）1080814