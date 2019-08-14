藍天估第3季筆電價量齊揚 全年拚130萬台

（中央社記者吳家豪台北14日電）藍天電腦今天董事會通過2019年第2季財報，稅後淨利新台幣2.71億元，每股盈餘0.44元，年增9.8%；藍天看好第3季筆電出貨量將季增30%、售價穩定上揚，全年出貨上看近3年新高的130萬台。

藍天2019年上半年合併營收106.67億元，年減0.8%；稅後淨利7.73億元，每股盈餘（EPS）1.26元。藍天表示，相較去年上半年每股盈餘1.93元，今年上半年每股盈餘無法超越的原因是去年同期有處分子公司利益挹注7.8億元；已公告的日本物業處分利益將於今年第3季入帳，再加上本業營運升溫，將加緊超趕去年獲利進度。

藍天筆電今年第1季出貨29.96萬台，營收33.6億元；第2季出貨29.4萬台，營收35.6億元、季增6%，主要調整利基機種的出貨比率，第2季藍海機種（包含電競與專業產品）出貨占比達55%以上，拉升第2季平均售價季增10%，毛利率達近3季新高。但在彌補第1季利潤缺口後，上半年營業淨利率只來到1.3%。

藍天筆電事業群總經理簡義龍今天受訪表示，今年上半年筆電出貨落後去年同期表現，下半年會加緊追趕，目前工廠產能滿載，8月出貨量預期將達14萬到15萬台，仍看好今年全年筆電出貨量將超越去年全年的128萬台，有機會達到130萬台、改寫近3年新高。

簡義龍說，今年4月以前，所有電競筆電廠商都很難做生意，因為輝達、英特爾等晶片大廠直到4月下旬才推出新晶片，電競筆電廠商只好先清庫存，等到5、6月才開始拉貨；雖然中國大陸電商平台6月18日的年中促銷檔期備貨較保守，但銷售卻超乎預期。

他也提到，今年618年中促銷檔期結束後，筆電需求仍強勁，加上處理器缺貨問題逐步改善，預期今年第3季藍天筆電出貨量將季增30%、平均售價將穩健上揚，主要因為政府標案需求以中低階機種為主，雖有利衝高出貨，卻可能稍微拉低平均售價，整體而言有助於筆電業務體質調整得更健康。

簡義龍強調，電競一定是筆電產品主軸，但也必須分配資源去因應市場的「微趨勢」，朝向商務型、針對創作者的機種發展；輕薄筆電也是趨勢之一，在一般定義上的厚度不應超過20公釐、重量要小於1公斤，待機時間上看10小時。

藍天表示，筆電新機種方面，搭載英特爾Comet Lake新系列處理器的機種開始出貨，商務型機種也將於今年第4季加入銷售；加上中國雙11、歐美耶誕檔期、日本10月將調高消費稅以及Windows 7將於2020年1月停止支援等因素，看好下半年筆電可達「價量齊揚」。

藍天在中國大陸的通路事業群百腦匯今年上半年營收37.42億元，年增32%；其中上半年售樓收入達人民幣3.54億元（約新台幣15.77億元），來自商場收入達人民幣4.14億元，主要因為上半年百腦匯北京店順利退場，整體租金收入雖下降，但轉虧為盈，目前18家商場持續優化轉型。

藍天旗下百貨通路群光廣場今年上半年營收人民幣24.9億元，年增9%；武漢店及成都店營收創歷年新高，分別年增13%、8%；獲利分別年增21%、17%。（編輯：李信寬）1080814