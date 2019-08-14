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進口報關冒名情況普遍 海關加強查核

最新更新：2019/08/14 14:47

（中央社記者劉姵呈台北14日電）近來有快遞業者以人頭方式申報進口貨物，導致冒名情況普遍。財政部關務署今天指出，自今年5月28日起已加強查核進口快遞貨物的報關委任，以杜絕冒名報關情況。

財政部關務署今天指出，民眾在境外電商下單，其貨物入台時，報關業者應合理申報購買人資料，但近來有快遞業者以人頭方式申報，導致冒名情況普遍。為改善快遞貨物通關秩序、保障國內民眾權益及維護業者公平經營環境，自今年5月28日起，加強查核進口快遞貨物的報關委任。

關務署也建議，民眾可透過手機下載「EZWAY易利委」實名認證APP並完成註冊，日後以個人名義進口快遞貨物，實名認證APP將主動通知，除可透過APP檢視報關資料是否屬實，再以手機一鍵回復確認，完成報關委任授權，並且確保跨境購物的個資安全，降低報關委任法遵成本，且防止不肖業者冒名及虛報不法行為。

關務署表示，若快遞業者確定無法辦理報關委任，應於貨物進倉或報關的隔天起7個工作天內，申請更正為納稅義務人後將貨物退運出口，未能於期限內申請及辦理退運出口者，海關將依報關業設置管理辦法第12條及第34條規定，核處每件新台幣6千元至3萬元的罰鍰。（編輯：黃國倫）1080814

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