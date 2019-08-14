香港機場癱瘓 中菲行：台港空運影響不大

（中央社記者韋樞台北14日電）香港「反送中」示威甚至迫使繁忙的香港機場癱瘓，物流攬貨業中菲行表示，台港之間空運貨物目前1個月僅3000餘公噸，而且貨機都是夜間起降，對台港航空貨運影響不大。

中菲行表示，各地往來中國華南地區的貨物大多利用香港轉運，但香港發生「反送中」示威，甚至癱瘓繁忙的香港機場，台北到香港的航空貨量目前每個月僅剩3000餘公噸，比正常時期每個月4000到5000公噸略少。

中菲行指出，目前台北飛香港的空運貨物的貨主僅10%會要求中菲行安排直接由台北飛深圳或廣州，不再經過香港，但這類的貨機班次不多，絕大多數90%的貨主仍決定貨物經由香港進出中國華南。

香港機場癱瘓難免影響中國華南貨物進出，但中菲行說，整體台灣出貨到中國，85%還是經過上海，香港機場遭癱瘓對台北香港的航空貨運影響不大。

至於美中貿易戰最新變化，美國釋出善意，將原本9月1日對中國出口美國3000億美元的貨物加徵10%關稅延長至12月15日，是否會影響遠東到美國的海運貨物量價，中菲行說，許多生產線移到越南之後，從越南出貨美國的貨量確實變多，但增幅有限，並沒有顯著跳躍式的成長。

中菲行指出，越南出口到美國的貨量增加，但運價想漲卻漲不成，因為船公司先前宣布從8月1日起漲價，包括每個貨櫃調高600至800美元，最後因海運艙位供給多而漲不成，船公司又宣布漲價延到8月15日，初步看來漲價機率不高。

不過，中菲行估計，今年底船公司可能會祭出減航班來抑制運價下跌的情勢，但因第4季向來是海運的淡季，屆時能否因減班而抑制運價下跌，值得觀察。（編輯：郭萍英）1080814